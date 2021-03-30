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馬州16歲以上基礎病患 疫苗開打 37.9%已打1劑

記者羅曉媛／馬州報導

馬州30日開放16歲以上且有基礎疾病或殘障人士接種新冠疫苗，符合條件的馬州居民可到州政府「提前註冊」(pre-register)系統預約；同時，馬州日均施打的新冠疫苗也達到4萬9732劑的新高，全州37.9%的人口已至少接種一劑，其中65歲以上人口已有73.9%已接種一劑。

根據馬州最新疫苗計畫，30日起開始2B階段，16歲以上且有基礎疾病或殘障人士可打疫苗，4月13日起2C階段，55歲以上居民，建築、食品、公共事業、交通、金融服務、IT等必要行業員工可打疫苗，4月27日起16歲以上者可接種。

馬州現開放七個由州政府運營的大型疫苗接種站，供全州居民提前註冊，公眾透過上網或電話註冊後，一旦接種站收到疫苗供應就將放出施打名額，公眾就會收到預約通知。

此外，由聯邦急難管理局(FEMA)出資運營的移動疫苗站(Mobile Vaccination Unit)，將在馬州設立全美頭兩個站點，該移動疫苗站為長32呎的拖車(trailer)，車內包括儲存疫苗的冷藏設施，以及存放其他文件所需的設備；每個移動疫苗站計畫每天最少打250劑，至少在同一地點停留數天。

FEMA在馬州的移動疫苗站最初將專注幫助特定人群施打，包括馬州東岸(Eastern Shore)的製造業及食品加工業人員，生活在交通不便社區的少數族裔或流動人口，以及東岸小鎮或飛地(enclaves)的居民。

了解疫苗詳情或提前註冊：covidvax.maryland.gov，也可發短信內容「MdReady」到898-211，接收馬州疫苗進展通知。

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