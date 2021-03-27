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「廚師制止仇恨亞太裔」運動 45餐館響應 華府市長資助1萬元

記者張筠／華盛頓報導
作為第二代移民，田凱文希望扛起保護父輩的責任，鼓勵更多人發聲，抵制仇恨犯罪。(田凱文提供)
作為第二代移民，田凱文希望扛起保護父輩的責任，鼓勵更多人發聲，抵制仇恨犯罪。(田凱文提供)

抵制針對亞太裔的種族歧視和仇恨犯罪，華府華裔廚師田凱文(Kevin Tien)和馬士欽(Tim Ma)近日發起「廚師制止仇恨亞太裔」(Chefs Stopping AAPI Hate)運動，在4月的每周日提供特色雙人外賣套餐，提升社區對亞太裔文化的認識，並籌款支持反族裔歧視活動，華府市長辦公室26日也宣布資助1萬元支持此運動。

馬士欽希望通過飲食來提升社區對族裔歧視和仇恨犯罪的意識，並籌款支持維權團體。(馬...
馬士欽希望通過飲食來提升社區對族裔歧視和仇恨犯罪的意識，並籌款支持維權團體。(馬士欽提供)

在美出生的越華裔廚師田凱文近日在華府市中心開了高級越南餐廳Moon Rabbit，他從2016年開始就在華府先後經營Himichu和Emilie's DC兩家餐廳，在華府推廣多元飲食文化。

近日各地頻發針對亞裔的犯罪，讓田凱文非常擔心，他說，從小到大一直是父母、爺爺奶奶、外公外婆在保護他，但現在他們卻成為被歧視、攻擊的對象，而多數亞裔面對不公時選擇沉默，「作為第二代移民，我們必須扛起保護他們的責任」，每個人都能用行動來改變現狀，他選擇烹飪。

田凱文在兩周前與Lucky Danger的華裔老闆馬士欽聯合發起「廚師制止仇恨亞太裔」運動，目前已有45家華府餐廳加入，參與商家持續增加且包含多元族裔，他們將在4月的每周日推出特色雙人外賣套餐，每套150元，包含五道菜品，取餐地點為華府Moon Rabbit餐廳(801 Wharf St SW)，具體訂餐網址：https://bit.ly/3d7HOA4。

馬士欽1970年代末在阿肯色州出生，「那個年代中國人在阿肯色州並不受歡迎，小時候有人用磚頭砸碎我們家窗戶，也曾被人丟石頭，類似的經歷一直伴隨我的成長」，而近日頻發的亞太裔仇恨犯罪也讓他痛心，決心要為此貢獻己力。

「廚師制止仇恨亞太裔」運動大部分盈利將捐給RISE JUSTICE LABS和「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)等公益組織，田凱文和馬士欽計畫未來將此運動擴展到全美，5月在紐約、波士頓、匹茲堡、舊金山、底特律等城市聯合多族裔餐廳，用飲食文化為亞太裔發聲，抵制仇恨犯罪，募款目標為100萬元。

馬士欽表示，早期華人在阿肯色州不受歡迎，他和家人曾被人歧視。(馬士欽提供)
馬士欽表示，早期華人在阿肯色州不受歡迎，他和家人曾被人歧視。(馬士欽提供)
至少45家華府餐廳加入田凱文和馬士欽發起的停止仇恨亞太裔運動，在4月通過特殊餐點...
至少45家華府餐廳加入田凱文和馬士欽發起的停止仇恨亞太裔運動，在4月通過特殊餐點的方式提升社區對仇恨犯罪的意識，並為非營利組織籌款。（取自「廚師停止仇恨亞太裔」運動官網）
馬士欽和家人曾被歧視，經歷身心打擊。(馬士欽提供)
馬士欽和家人曾被歧視，經歷身心打擊。(馬士欽提供)

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