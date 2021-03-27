馬州日打6萬劑疫苗 州長霍根：抗疫里程碑

馬州加速施打新冠疫苗。(美聯社)

馬州 25日施打逾6萬劑新冠疫苗 ，州長霍根(Larry Hogan)稱此為抗疫里程碑，不過醫學專家仍擔憂變種病毒 的威脅持續加劇，截至26日馬州已有逾317宗變種病例，衛生官員表示現階段抗疫已成為一場「疫苗與變種病毒的賽跑」，民眾仍需提高警惕。

霍根26日表示，馬州已有34.7%的18歲以上居民接種至少一劑，州府累計施打250萬劑，速度穩步提升，預計4月27日之前所有16歲以上的居民都有資格接種疫苗，馬州能按計畫實現拜登政府「5月1日全民普及」目標。

馬州將從30日開始給16歲至64歲有特殊健康狀況者施打，4月13日起允許55歲以上的所有居民、所有必要行業工作者接種，州府預計於4月初增設的六個大型疫苗接種站也正在籌備，其中包括在人口密集且族裔多元的蒙郡(Montgomery)設立接種站，有望每日施打3000劑。

雖然疫苗接種進度良好，馬州已累計至少317宗變種病毒的確診病例，雖然與新冠病例相比，衛生專家和醫生提醒，若民眾不堅持謹慎防疫，變種病毒也有可能在社區迅速擴散，現在抗疫工作已逐漸演變成「疫苗與變種病毒的賽跑」。

馬州絕大多數(291宗)變種病毒確診為英國變種病毒(B.1.17)，馬州巴爾的摩醫療中心傳染病學主任貝里(Theodore Bailey)表示，變種病毒若擴散到一定程度，有可能再度變種，給防疫工作再增難度。目前接種疫苗、保持社交距離、戴口罩仍是防範任何病毒的最有效方式。