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紅花石國際電影節 4月7-20日線上登場

記者羅曉媛╱華盛頓報導
美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年推出「中國單元」，放映「小鏡子」等影片。(主辦方提供)
美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年推出「中國單元」，放映「小鏡子」等影片。(主辦方提供)

每年4月在加州舉行的美國紅花石國際電影節(Poppy Jasper International Film Festival)，今年將於4月7日至20日透過watch.eventive平台向全球觀眾直播；紅花石電影節旨在鼓勵、教育電影新人，為海內外電影人提供與好萊塢專業影人對接的機會，今年將展映來自38個國家的逾180部影片，並舉辦電影教育活動、女性電影人論壇、電影特效圓桌會議等。

今年電影節還特別推出「中國單元」，該單元主席宋姍珊(Shanshan Whittall)表示，中國單元包括電影展映、電影圓桌會議和中國文化展示三部分；電影展映精選兩部長片和五部短片，包括紀錄片、驚悚片和劇情片等題材；圓桌會議則邀請到發行了電影「奪冠」、「拆彈專家2」的捷成華視網聚副總裁王欣、「流浪地球」副導演柯珂等專業人士，分享中國市場前景、發行製作的合作方式，以及外國導演在中國的發展機遇；文化展示將呈現京劇、豎琴演奏、旗袍秀等適合各年齡觀看的多樣節目。

此次中國單元的徵片、選片、收集電影展映物料、採訪影人、組織圓桌會議等工作均有宋姍珊一人完成，她說，作為一名全職媽媽，她白天要照顧家庭、帶女兒學習，只能利用零散時間和孩子入睡後的幾個小時投入電影節的工作，做這些也是希望跨越地域，把熱愛電影、藝術和音樂的朋友們聚在一起。

紅花石國際電影節是主流電影節之一，2019年曾獲美國電影論壇「Fest Forums」評為「最佳電影節」，今年派拉蒙音樂部總經理史賓洛夫(Randy Spendlove)和老牌低音歌手瓊斯(Polo Jones)也聯手為紅花石作曲。線上參與可見：pjiff.org，或到watch.eventive.org搜索「China Day」。

美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年還特別推出「中國單元」。...
美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年還特別推出「中國單元」。(主辦方提供)
美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年推出「中國單元」，放映「...
美國紅花石國際電影節將於4月7日至20日在線上舉行，今年推出「中國單元」，放映「內心引力」等影片。(主辦方提供)

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