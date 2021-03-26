我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

華府申請社區疫苗中心遭拒 聯邦政府：不符資格

記者張筠╱華盛頓報導
聯邦政府拒絕在華府設立社區疫苗中心，也不增加疫苗供應，僅提供人力支持，但市府官員稱華府不需人力，就需要疫苗。（記者張筠 / 攝影）
聯邦政府拒絕在華府設立社區疫苗中心，也不增加疫苗供應，僅提供人力支持，但市府官員稱華府不需人力，就需要疫苗。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)25日表示，聯邦急難管理局(FEMA)拒絕在華府建立社區疫苗中心或增加疫苗供應，僅提供人力補助，市府官員對此不滿，指華府需要疫苗而非人力；聯邦回應說華府不符合條件，沒資格設立社區疫苗中心。

聯邦政府從19日開始在全美各地設立社區疫苗中心，推進拜登政府的疫苗接種計畫並支援各州防疫，這些由聯邦運營的中心平均每天可施打250到6000劑疫苗。

華府國土安全和應急管理局主任羅吉圭斯(Chris Rodriguez)表示，華府從去年底就開始向聯邦申請增加疫苗供應，近日也申請設立社區疫苗中心，但聯邦政府以「華府不符合資格」為由拒絕，稱「華府人口、社會脆弱指數(social vulnerability index)等方面都不符合條件」。

羅吉圭斯表示，由於聯邦政府拒絕給華府增加疫苗供應，不能設立社區疫苗中心，僅提供人力和後勤補助，華府只好向維州和馬州尋求疫苗支援，「人力我們有，華府需要的就是疫苗」，市府也繼續施壓FEMA要求增加疫苗數量。

華府人口的組成特色是聯邦政府不給增加疫苗供應的原因，包瑟表示，為推進學校恢復實體課，市府須給大量教師和育兒從業者打疫苗，「但很多人不是華府居民，他們住在維、馬州」，加劇華府疫苗供需不平衡；市府官員一再表示，聯邦政府通過人口數量決定疫苗供應對華府不公平，疫苗不足以照顧本地必要行業者，給市府疫苗計畫增加壓力。

此外，近日接受新冠檢測的華府居民人數下降，去年節假日平均每周5萬人檢測，現已降至3萬5000人；近兩周華府確診人數因民眾出行增加而略有回升，衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)提醒，旅行前後都要檢測，在絕大多數人接種疫苗前，應避免人多場所。

疫苗 華府 聯邦政府

上一則

多少人想返校上課？芝加哥公校近半學生申請

下一則

按摩院槍案…防衝動購槍 喬州議員提案買槍須等5天

延伸閱讀

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒
以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢

以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢
UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1
協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員

協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員
AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值

AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值
印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫

印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線