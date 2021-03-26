華府申請社區疫苗中心遭拒 聯邦政府：不符資格

聯邦政府拒絕在華府設立社區疫苗中心，也不增加疫苗供應，僅提供人力支持，但市府官員稱華府不需人力，就需要疫苗。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)25日表示，聯邦急難管理局(FEMA)拒絕在華府建立社區疫苗 中心或增加疫苗供應，僅提供人力補助，市府官員對此不滿，指華府需要疫苗而非人力；聯邦回應說華府不符合條件，沒資格設立社區疫苗中心。

聯邦政府 從19日開始在全美各地設立社區疫苗中心，推進拜登政府的疫苗接種計畫並支援各州防疫，這些由聯邦運營的中心平均每天可施打250到6000劑疫苗。

華府國土安全和應急管理局主任羅吉圭斯(Chris Rodriguez)表示，華府從去年底就開始向聯邦申請增加疫苗供應，近日也申請設立社區疫苗中心，但聯邦政府以「華府不符合資格」為由拒絕，稱「華府人口、社會脆弱指數(social vulnerability index)等方面都不符合條件」。

羅吉圭斯表示，由於聯邦政府拒絕給華府增加疫苗供應，不能設立社區疫苗中心，僅提供人力和後勤補助，華府只好向維州和馬州尋求疫苗支援，「人力我們有，華府需要的就是疫苗」，市府也繼續施壓FEMA要求增加疫苗數量。

華府人口的組成特色是聯邦政府不給增加疫苗供應的原因，包瑟表示，為推進學校恢復實體課，市府須給大量教師和育兒從業者打疫苗，「但很多人不是華府居民，他們住在維、馬州」，加劇華府疫苗供需不平衡；市府官員一再表示，聯邦政府通過人口數量決定疫苗供應對華府不公平，疫苗不足以照顧本地必要行業者，給市府疫苗計畫增加壓力。

此外，近日接受新冠檢測的華府居民人數下降，去年節假日平均每周5萬人檢測，現已降至3萬5000人；近兩周華府確診人數因民眾出行增加而略有回升，衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)提醒，旅行前後都要檢測，在絕大多數人接種疫苗前，應避免人多場所。