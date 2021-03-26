馬州允學生課堂3呎社交距離 但成年人仍要保持6呎

馬州 25日按照聯邦疾病防治中心(CDC)指導，更新給各郡市公校 系統的衛生防疫 指南，允許學生在教室內保持三呎以上社交距離，但成年人與學生或其他成年人之間，仍須遵守原先的六呎社交距離原則；鑑於學校確診率持續走低，州政府也要求各校在分階段實施防疫規畫的同時，優先實體授課。

CDC上周更新學校恢復實體課的防疫指導，放寬部分規定，除了全民戴口罩(universal masking)，允許在社區傳播率較低的學校把課桌擺放距離從原先的六呎縮短至三呎，若中學所在社區傳播率仍較高，課桌仍須相距至少六呎，小學則不受社區傳播率的限制，所有小學都可縮小學生課桌距離至三呎。

馬州教育總監卡倫·沙門(Karen Salmon)與馬州衛生廳副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan，音譯)25日向全州公校系統致信，引述CDC的更新版指南，表示學校應允許學生在課堂內保持三呎社交距離，但成年人仍須和學生或其他成年人保持六呎距離。

州長霍根(Larry Hogan)表示，無論通過什麼形式，馬州每一名學生必須有機會返校上課，CDC更新防疫指導，就是邁向正確方向的最新一步，「是時候讓我們的孩子回到教室，重開所有學校了」。

為支援學校重啟，州政府也推出「K-12新冠檢測」項目，將為公校和非公校提供100萬次新冠POC和PCR檢測。