大華府疫情期間淨增2396商家 8成在華盛頓

華府2019年9月至2020年9月間淨增商家占大華府三地的80%有餘，商家重開速度也比往年同期快2%。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 一年多來，華府 至少375個商家永久熄燈或暫時關閉，但隨著防疫加強、疫苗推進，新商家現生機，華府在疫情期間淨增的商家數量占大華府三地的80%有餘，商家重開速度也比往年同期快2%。

華府智庫「華府政策中心」(D.C. Policy Center)公布最新報告顯示，2019年9月至2020年9月內，華府的私營機構(private sector)失去12.6%的工作機會，相當於約6萬8000份崗位，遠高於全美平均水平(7.5%)，疫情發生一年來，華府有至少375個商家熄燈或暫關。

不過該報告指，同時段華府的新崗位、新商家比相鄰的維州和馬州都多，大華府三地在2019年9月至2020年9月間淨增2396個商家和機構，其中1951個在華府，占比逾81%，多數為教育、醫療服務、商業等專業領域，連受疫情衝擊最嚴重的旅遊娛樂行業也有「新陳代謝」，華府在公衛緊急狀態期間增加40多個休閒娛樂業機構。

「華府政策中心」執行主任泰勒(Yesim Sayin Taylor)表示，2020年中，華府商家倒閉的速度比往年同期快19%，但重開的速度也比往年快2%，「雖然商家倒閉在疫情後成為普遍現象，但新商家的發展並未減速」。

泰勒表示，目前尚不明確華府創業活動在疫情間仍較頻繁的真正原因，但可能與聯邦及市府給小商家提供的紓困補助有關；市府數據顯示，2019年以前，向市府申請補貼的商家每年平穩增長，但截至2021年2月，申請補貼的商家增加了23%，總數超過1萬6000家。

泰勒也指，歷年來主導華府創業活動的群體為女性、移民、少數族裔，經濟學者說這些群體更傾向於利用自己的資金來創業，而不會向銀行貸款 ，市府若要促進經濟活絡，必須簡化貸款流程，推動資源公平分配，優化網路環境，平衡華府辦公空間的供需分配，從多方面為創業者打造更好的經濟環境。