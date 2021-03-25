我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

大華府疫情期間淨增2396商家 8成在華盛頓

記者張筠／華盛頓報導
華府2019年9月至2020年9月間淨增商家占大華府三地的80%有餘，商家重開速度也比往年同期快2%。（記者張筠 / 攝影）
華府2019年9月至2020年9月間淨增商家占大華府三地的80%有餘，商家重開速度也比往年同期快2%。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情一年多來，華府至少375個商家永久熄燈或暫時關閉，但隨著防疫加強、疫苗推進，新商家現生機，華府在疫情期間淨增的商家數量占大華府三地的80%有餘，商家重開速度也比往年同期快2%。

華府智庫「華府政策中心」(D.C. Policy Center)公布最新報告顯示，2019年9月至2020年9月內，華府的私營機構(private sector)失去12.6%的工作機會，相當於約6萬8000份崗位，遠高於全美平均水平(7.5%)，疫情發生一年來，華府有至少375個商家熄燈或暫關。

不過該報告指，同時段華府的新崗位、新商家比相鄰的維州和馬州都多，大華府三地在2019年9月至2020年9月間淨增2396個商家和機構，其中1951個在華府，占比逾81%，多數為教育、醫療服務、商業等專業領域，連受疫情衝擊最嚴重的旅遊娛樂行業也有「新陳代謝」，華府在公衛緊急狀態期間增加40多個休閒娛樂業機構。

「華府政策中心」執行主任泰勒(Yesim Sayin Taylor)表示，2020年中，華府商家倒閉的速度比往年同期快19%，但重開的速度也比往年快2%，「雖然商家倒閉在疫情後成為普遍現象，但新商家的發展並未減速」。

泰勒表示，目前尚不明確華府創業活動在疫情間仍較頻繁的真正原因，但可能與聯邦及市府給小商家提供的紓困補助有關；市府數據顯示，2019年以前，向市府申請補貼的商家每年平穩增長，但截至2021年2月，申請補貼的商家增加了23%，總數超過1萬6000家。

泰勒也指，歷年來主導華府創業活動的群體為女性、移民、少數族裔，經濟學者說這些群體更傾向於利用自己的資金來創業，而不會向銀行貸款，市府若要促進經濟活絡，必須簡化貸款流程，推動資源公平分配，優化網路環境，平衡華府辦公空間的供需分配，從多方面為創業者打造更好的經濟環境。

華府 疫情 貸款

上一則

春假將至 喬治王子郡公校：赴外州旅行返回須隔離

下一則

休城汽車催化轉換器 盜竊猖獗

延伸閱讀

華府書友會4‧3聊日本文學風土性

華府書友會4‧3聊日本文學風土性
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生
涉助日產前董事長戈恩逃亡 2美國人遭日檢方起訴

涉助日產前董事長戈恩逃亡 2美國人遭日檢方起訴
紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比

紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比
聲援警暴死者周年 200人好萊塢大道示威 11人被捕

聲援警暴死者周年 200人好萊塢大道示威 11人被捕
「佛洛伊德正義警務法」過關 禁鎖㗋、不入室搜證毒犯

「佛洛伊德正義警務法」過關 禁鎖㗋、不入室搜證毒犯

熱門新聞

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架