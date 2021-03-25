馬州公校生不及格率翻倍 教育官員：與遠程上課有關

馬州教育 廳公布公校 教學情況及學生水平，顯示在2020年11月至2021年1月學期，多數公校系統學生各科目的不及格率(failure rate)翻倍，甚至增至原來的三倍；同時，多數公校學生出勤率仍在90%以上，其中亞裔學生出勤最穩定，出勤率下降最少，多數學生在疫情期間堅持上課。

馬州教育廳從2020年11月至2021年1月研究各公校系統的教學狀況，並對比學生在數學、英文、科學、社會研究等科目的合格率，發現全州24個公校系統中，多數公校至少有一門課不及格的學生增長至原來的兩倍到三倍，學生成績下滑明顯。

數據顯示，喬治王子郡(Prince George’s County)公校有近16%的小學生在2020年11月至2021年1月的學期間，至少有一門課不及格，該占比原為5%；馬州教育廳執行研究主任蕭朵拉(Dara Shaw)表示，去年馬州沒有一個公校系統的學生不及格率超過20%，但今年有九個公校系統超過。

教育官員表示，學生成績明顯下滑與疫情間的遠程學習有關，教學成果因教學方式改變大打折扣，但研究者也指，由於課堂成績並不是反映學生學習狀況的最好辦法，研究結果也存在一定缺陷。

馬州也研究各公校的學生課堂出勤率，發現13個公校系統的學生出勤率在90%到94%，另有六個公校系統的出勤率在95%以上，但有七個公校系統的學生出勤率下降逾3%，另有九個公校系統下降了2%。

對比不同族裔的出勤率變化，亞裔學生出勤率最穩定；在2020年11月至2021年1月學期間，亞裔學生出勤率下降的公校數量最少，而非裔學生出勤率下降的公校數量最多。