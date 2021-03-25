我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

馬州公校生不及格率翻倍 教育官員：與遠程上課有關

記者張筠／馬州報導

馬州教育廳公布公校教學情況及學生水平，顯示在2020年11月至2021年1月學期，多數公校系統學生各科目的不及格率(failure rate)翻倍，甚至增至原來的三倍；同時，多數公校學生出勤率仍在90%以上，其中亞裔學生出勤最穩定，出勤率下降最少，多數學生在疫情期間堅持上課。

馬州教育廳從2020年11月至2021年1月研究各公校系統的教學狀況，並對比學生在數學、英文、科學、社會研究等科目的合格率，發現全州24個公校系統中，多數公校至少有一門課不及格的學生增長至原來的兩倍到三倍，學生成績下滑明顯。

數據顯示，喬治王子郡(Prince George’s County)公校有近16%的小學生在2020年11月至2021年1月的學期間，至少有一門課不及格，該占比原為5%；馬州教育廳執行研究主任蕭朵拉(Dara Shaw)表示，去年馬州沒有一個公校系統的學生不及格率超過20%，但今年有九個公校系統超過。

教育官員表示，學生成績明顯下滑與疫情間的遠程學習有關，教學成果因教學方式改變大打折扣，但研究者也指，由於課堂成績並不是反映學生學習狀況的最好辦法，研究結果也存在一定缺陷。

馬州也研究各公校的學生課堂出勤率，發現13個公校系統的學生出勤率在90%到94%，另有六個公校系統的出勤率在95%以上，但有七個公校系統的學生出勤率下降逾3%，另有九個公校系統下降了2%。

對比不同族裔的出勤率變化，亞裔學生出勤率最穩定；在2020年11月至2021年1月學期間，亞裔學生出勤率下降的公校數量最少，而非裔學生出勤率下降的公校數量最多。

公校 馬州 教育

上一則

寒災黑心商家 一箱水賣60元

下一則

移民收容所惹議 參議員將親訪

延伸閱讀

馬州增設6大型疫苗接種站 蒙郡也有份 可望日打3000劑

馬州增設6大型疫苗接種站 蒙郡也有份 可望日打3000劑
市公校將社交距離减至3呎 低齡生可返校

市公校將社交距離减至3呎 低齡生可返校
超越麻州 新澤西公校教育全美第一

超越麻州 新澤西公校教育全美第一
楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻

楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻
慶亞太裔傳統月 蒙郡公校海報藝術比賽報名

慶亞太裔傳統月 蒙郡公校海報藝術比賽報名

亞裔史納入公校課程 伊州議員推動立法

亞裔史納入公校課程 伊州議員推動立法

熱門新聞

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架