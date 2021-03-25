春假將至 喬治王子郡公校：赴外州旅行返回須隔離

儘管大華府接種疫苗人數持續增加，疫情漸緩，但春假將至，各地公校 系統為保實體課穩步推進，要求師生謹慎防疫 ，馬州喬治王子郡公校24日公布春假防疫指南，表示赴外州旅行返回後的三到五天內，應接受新冠病毒檢測 ，且無論結果為何，都應自行隔離七天；相鄰的蒙郡公校早先也建議師生在旅行返回後三天內接受檢測，等待結果期間也自行隔離。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南，就算已打完新冠疫苗，也儘量不要外出旅行；馬州多郡公校系統的春假為3月29日至4月5日，為避免節假日導致疫情反彈，建議師生儘量在州內度過春假。

喬治王子郡公校表示，師生若到馬州之外的地區旅行，返回後三到五天內應接受新冠病毒檢測，就算結果為陰性，也應自行隔離七天，而不接受檢測者，應當自行隔離十天，隔離期間學生可上網課；在州內旅行則不需檢測，也無需隔離；春假結束後，喬治王子郡公校將從4月8日起分批迎接小學生、高中生返校上實體課。

馬州其他公校也有類似春假防疫指南，蒙郡公校(MCPS)近日致信師生及家長，建議嚴格遵守CDC和馬州衛生廳的防疫指導，在春假期間避免非必要出行；赴大華府之外地區返回後，應在三天內接受檢測，等待檢測結果期間也應自行隔離。

另據CDC的國際旅行防疫指南，乘飛機從國外返回美國，必須在返美前三天內接受新冠病毒檢測，並在登機前向航空公司展示陰性檢測報告。