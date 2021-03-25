史上處決最多的州…維州廢除死刑

維州 州長諾譚(Ralph Northam)24日簽署禁止死刑的法案，這個在過去400多年處決過最多死刑犯的州，也成為早期南部邦聯州中，首個廢除死刑的南部州。

諾譚24日在維州死刑室所在的格林斯維爾懲戒中心(Greensville Correctional Center)簽署該法案，稱這是「是該做的事，是有道德的事」，因為死刑的執行一直存在種族不平等的問題，非裔比白人更可能被處死刑。

他分享自己簽字前一覽死刑室的經歷說，「年輕的時候，我也相信以牙還牙、以眼還眼。」但隨著年紀的增長，他認識到這項處罰系統從根本上的缺陷，「這項處罰不公平，它的執行是因你身分的不同而不同，而這是錯誤的。」

維州大多數法官已從近些年開始暫停判處死刑，該州最近一次執行死刑為2017年，而在等待行刑的死刑犯只有兩人。

廢除死刑是維州民主黨主推的重要工作，指死刑處罰被過多的(disproportionately)用於少數族裔、精神病患和貧困者；該法案禁止死刑處決，並設立最高懲罰為終身監禁且不得保釋，法官可自行裁量是否允許保釋。

維州歷史上處決的死刑犯比其他任何一州都多，最早在1608年的殖民地時期，維州曾處決一名西班牙間諜，至今處決近1400人；而在最高法院1976年恢復死刑之後，維州處決死刑犯113人，是美國 現代史上處決死刑犯第二多的州，僅次於德州 。