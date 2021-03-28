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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

你無法控制未來，但可以做好準備 定期壽險可以保護你的家人和你的財務預算

本報華府訊
紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐
紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

無論你是一個為孩子教育做規劃的家長或是一個準備擴大發展的小企業主，有一件事是肯定的，那就是誰也控制不了未來。但從好的方面看，你可以為它做很多準備。

不管你信不信，生活往往遵循一個相當可預測的路徑。雖然路上可能偶爾會有彎路，我們一般都知道未來會發生些什麼，比如我們大多數人都會結婚，生子，購房和退休。將來能否順利的做這些事，往往是規劃得好不好的問題。

就拿死亡這個不可避免的東西來說，我們都知道有一天它會到來，早晚罷了。如果來得早，它會給您的家庭造成重大的財務挑戰，這就是定期壽險可以助您一臂之力的地方。

定期壽險能為年輕的和那些必須量入為出的家庭，提供經濟實惠的方式來保護自己的未來。定期壽險可在一個特定的時間內提供優質、可靠的保障。根據您選擇的保險金額，這些定期壽險保單提供的資金可以確保您的家人家有所居，付得起大學學費，或者滿足他們每天的日常所需。而且，當您的財務狀況在未來有所變化，定期保單也可以升級為終生壽險，為您提供終生保障而無後顧之憂。

雖然我們也許無法預測未來的每一刻，但能做的準備就應當去做。定期壽險可能比您想像的更實惠。

這份由協力廠商所寫的文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member,  NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為: 703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本，如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。

壽險 紐約 保險

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