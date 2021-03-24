疫情攪局…華府櫻花盛開季 潮汐湖將限流

往年華府櫻花吸引大批人潮觀賞，今年因為疫情，國家公園局將限制潮汐湖畔人流。(記者羅曉媛/攝影)

國家公園局(National Park Service)23日宣布華府 櫻花盛開期間的人潮管制計畫，考慮到疫情 因素，將在潮汐湖附近限制車輛和行人往來，關閉通往停車場和遊樂船(paddle boats)的路徑，訪客人有機會到潮汐湖賞櫻 ，但將限流，最快可能從本周末開始實施管制。

國家公園管理局發言人李特斯特(Mike Litterst)說，如果在潮汐湖賞櫻的人潮過多，公園局將關閉整個潮汐湖，直到櫻花盛開期結束。

國家公園局主管國家廣場(National Mall)的總監雷博德(Jeff Reinbold)表示，去年當局嘗試以「不鼓勵」的方式勸阻過多的人來潮汐湖賞櫻，但效果不佳，「一旦有人駐足拍照，潮汐湖畔櫻花樹旁的狹窄空間就會聚集人群」。

除了限流，華府市政府及櫻花節主辦方也希望通過線上或就地活動(at-home activity)的方式，讓人們既欣賞了櫻花，也避免湧入華府加劇染疫風險。

今年櫻花盛開期預計4月2日至5日，屆時潮汐湖附近的車流將繞道至周邊路段，部分紀念碑也將關閉，若公園局關閉行人通道，從Ohio Drive SW到Main Avenue SW，沿著Independence Avenue SW的小路(trails)也將關閉。

而在公園局擊出限流措施防止過多人來賞櫻的同時，遭受疫情重創的華府酒店、餐飲業，仍寄望能在華府原本最受歡迎的櫻花旅遊季創收，許多業者已推出櫻花主題的特別產品或服務。