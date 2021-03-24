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馬州增設6大型疫苗接種站 蒙郡也有份 可望日打3000劑

記者羅曉媛／馬州報導
馬州4月起將再開6家大型接種站，圖為4月初將在巴爾的摩郡提莫尼姆遊樂場(Timonium Fairgrounds)開設的接種站。(馬州州長辦公室)
馬州4月起將再開6家大型接種站，圖為4月初將在巴爾的摩郡提莫尼姆遊樂場(Timonium Fairgrounds)開設的接種站。(馬州州長辦公室)

馬州新冠疫苗供應增加之際，州長霍根(Larry Hogan)23日宣布將在全州再開六家大型新冠疫苗接種站，其中包括下月初在人口大郡蒙郡開放的接種站，有望每日施打3000劑；截至4月底，馬州將有12座州政府運營的大型接種站。

馬州早先已先後在巴爾的摩、喬治王子郡、東岸和東馬里蘭開放首批大型接種站的五家，第六家將於本周四在哈傑斯專營店(Hagerstown Premium Outlets)開放；霍根23日宣布的新六家將覆蓋原先未照顧到的地區，並由州政府與各郡市地方政府合作開辦。

新增的六家大型接種站包括：4月5日當周在巴爾的摩郡提莫尼姆遊樂場(Timonium Fairgrounds)的接種站，以及在蒙郡蒙哥馬利學院德國鎮校區的接種站；4月12日當周，州政府將與弗雷德瑞克郡(Frederick County)和安奧蘭多郡(Anne Arundel County)合作開辦；4月底將與哈維郡(Howard County)和哈福德郡(Harford County)合作開辦，選址和日期確定後公布。

作為馬州人口最多的郡，蒙郡數月來一直在爭取大型接種站，此消息也受到當地政府好評，表示蒙郡居民終於不用「求遠」接種；該接種站將與Holy Cross Health醫院合作，待州府落實疫苗分配之後，可望每天打3000劑。

霍根表示，加速疫苗施打是「一場與變種病毒的賽跑」，還有更多年輕病患因感染變種病毒而住院，必須在變種病毒影響擴大之前，讓更多人打上疫苗。

此外，馬州也將按原計畫於下周二(30日)進入疫苗施打2B階段，開放16歲以上有基礎病者施打，霍根23日也把「16歲以上的殘障人士」納入2B階段符合資格的群體。

符合第一階段、第2A、2B階段的優先施打群體，現在就可透過州政府的「提前註冊」系統( covidvax.maryland.gov)，或撥打1-855-634-6829預約大規模接種站的施打機會；該提前註冊系統開放以來，已有超過15萬人成功預約。

州政府數據顯示，馬州疫苗施打速度快於全美其他32個州，日均施打4萬3882劑，截至23日已有33.8%的18歲以上者接種至少一劑新冠疫苗，65歲以上人口有70.4%至少接種一劑。

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