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維州已1/4人接種新冠疫苗 4月1日起鬆綁限制

記者羅曉媛／維州報導

維州四分之一人口已至少接種一劑疫苗，維州州長諾譚(Ralph Northam)23日宣布，將從4月1日起鬆綁部分防疫限制，包括提高室內聚會人數上限到50人、戶外聚會100人，放寬娛樂場所、體育賽事場所的人數上限等，但戴口罩和保持社交距離仍很重要。

根據新規，4月1日起，音樂會等室內娛樂場所人數上限從250人提高到500人，但不得超過客容量30%；球場等戶外活動場所也不得超過客容量30%或不超過1000人；婚禮等室內社交聚會的人數上限從10人提高到50人，戶外聚會從25人提高到100人，餐館限客容量50%的規定不變。

諾譚說，維州近四分之一的人口已至少施打一劑新冠疫苗，聯邦政府也承諾下周將增加五倍的嬌生疫苗供應，相當於4萬8000劑分給維州；他表示，維州在施打優先群體方面已頗有成效，預計再過數周就能開放疫苗供全民接種。

他對維州近期的疫情數字表示樂觀，指每日新增確診數穩定在1400例，確診率5.6%，比1月下降17%；另外住院數、重症加護病房和呼吸機使用率也降至去年10月以來的最低值。

另一邊，北維州各郡市的地方領袖23日致信諾譚，要求公平分配疫苗、增加北維州的供應量，指北維州各轄區還有屬於1a和1b施打階段的40多萬人在等待疫苗名額，其中費郡有超過10萬人，勞登郡和威廉王子郡分別有近10萬人，亞歷山卓市和阿靈頓郡也分別有2萬多人在等待，而維州鄉村地區的接種人群已到1c階段。

維州 疫苗 社交距離

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