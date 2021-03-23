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華府潮汐湖畔櫻花花蕾冒出 盛開可期

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府潮汐湖畔櫻花已進入第三階段「花蕾延展期」，未來一周有望看到白色花蕾冒出。(國家公園局)
華府潮汐湖畔櫻花已進入第三階段「花蕾延展期」，未來一周有望看到白色花蕾冒出。(國家公園局)

國家公園局(National Park Service)22日表示，華府潮汐湖畔(Tidal basin)附近的櫻花樹已邁入盛開前的第三階段，即「花蕾延展期」(extension of floret)，枝椏上不再只有綠色的花苞，被包裹著的梅紅色花蕾亦清晰可見，這意味著距離櫻花盛開已完成過半進程，未來一周有望在吉野櫻(Yoshino cherry)櫻花樹看到白色花蕾冒頭。

華府櫻花今年預計在4月2日至5日盛開，具體可能因天氣變化而改變，但目前尚無有變跡象；櫻花季象徵華府旅遊季旺季拉開帷幕，往年來自世界各地的遊客慕名而來，去年國家公園局因疫情推出線上實時賞櫻(http://nps.gov/cherry)，約有75萬人透過該直播觀看，今年也呼籲公眾上網賞櫻，並在線上參與3.3哩的360度潮汐湖騎行旅行。

國家公園局把潮汐湖畔70%的櫻花盛開定為全盛期，通常為每年3月的最後一周到4月的第一周，但隨氣溫和氣候冷暖變化；櫻花從初開到盛開包括六個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、花蕾初現(floret visible)、花蕾延展期、花梗伸展期(peduncle elongation)，以及白色蓬鬆期(puffy white)，持續四到六天，直到全盛期。

全盛期之前，櫻花有五個階段。(國家公園局)
全盛期之前，櫻花有五個階段。(國家公園局)

華府 賞櫻 疫情

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