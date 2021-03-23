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霍根夫婦訪亞裔商家、社區領袖 增派巡邏

記者羅曉媛／馬州報導
馬州州長夫婦霍根(左二)、金有美(左一)造訪哈維郡亞裔商家、社區領袖，譴責反亞裔暴行。(馬州州長辦公室)
馬州州長夫婦霍根(左二)、金有美(左一)造訪哈維郡亞裔商家、社區領袖，譴責反亞裔暴行。(馬州州長辦公室)

馬州州長霍根(Larry Hogan)與韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)22日到哈維郡韓國街(Korean Way)造訪亞裔商家和社區領袖，聯同哈維郡郡長波爾(Calvin Ball)舉辦記者會譴責反亞裔暴行；霍根表示與亞裔同在，將以行動抗擊歧視與仇恨，他已下令馬州州警與各地警方合作，增加巡邏保護亞裔商家和社區，並呼籲仇恨犯罪的受害人或目擊者踴躍報案，承諾「報案一定有用」。

霍根表示，作為丈夫、父親，他為妻子、女兒以及朋友們要面對如此遭遇感到噁心，「我們的小女兒因為朋友的母親在加油站被攻擊，不敢帶著女兒來看望我們；第一夫人的助理，也因為被路過車輛報以辱罵，不敢在哈維郡街頭慢跑」。

他說，美國的格言是「合眾為一」(E Pluribus Unum)，實踐這一理念就需要更多的傾聽、理解、相互支持，對抗這些撕裂彼此的反亞裔暴行和仇視，需要所有人齊心協力，「我真誠希望全美能有更多領袖站出來發聲，直面並擊敗反亞裔歧視、仇恨與暴行」。

作為首位亞裔州長夫人，金有美表以移民心聲：「我們亞裔移民美國，是為了追求美國夢和更好的明天，我們如此努力的工作、服務社區、養育子女，為經濟做貢獻，我們的故事就是美國的故事，美國的故事就是我們的故事」。

「我希望每個人都記得：我們都是美國人，也都是來到這片土地的移民。」她表示，和許多人一樣，這裡是亞裔的生活之地，沒人應該被喊話「滾回哪裡」，「這裡就是我們的家，停止仇恨，仇恨在此無容身之處」。

霍根說，長久以來，這些都沒獲得足夠重視，他呼籲仇恨犯罪的受害人或目擊者報案，聯繫馬州仇恨犯罪熱線1-866-481-8361；他並向那些對報案效果存疑的民眾承諾，「報案一定有用，我們將以最嚴格的標準起訴暴徒。」

此外，馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)日前也和參議會議長福格森(Bill Ferguson)在議場譴責反亞裔暴行，呼籲所有人攜手反對這種基於種族的攻擊和暴力，加強司法部、檢方對這類案件的調查與起訴，並在社區組建聯盟，共同保護家庭與社區的安全。

馬州州長霍根(右二)與哈維郡郡長波爾(右一)譴責反亞裔暴行，要求增加警力巡邏，保...
馬州州長霍根(右二)與哈維郡郡長波爾(右一)譴責反亞裔暴行，要求增加警力巡邏，保護亞裔商家、社區安全。(馬州州長辦公室)

亞裔 美國 馬州

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