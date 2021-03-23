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站台升級 大華府4地鐵站5月29日起關閉4個月

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府捷運局為升級站台、提高安全度，將從5月29日起關閉四座地鐵站。(WMATA)
華府捷運局為升級站台、提高安全度，將從5月29日起關閉四座地鐵站。(WMATA)

華府捷運局(WMATA)為推進「站台改進計畫」(Platform Improvement Project)，將在5月29日(周六)起至9月6日(周一)期間，關閉黃線和綠線的四座地鐵站，包括Greenbelt站、College Park-U of Md站、Prince George's Plaza站和West Hyattsville站，屆時這些地鐵站將提供免費接駁車(shuttle bus)，每6至10分鐘一班。

捷運局22日公布黃、綠線四座地鐵站的關閉規畫，5月29日之後，Fort Totten站以北沒有黃、綠線服務，黃線只在Huntington站和Mt Vernon Sq站之間運行，綠線只在Branch Ave站和Fort Totten站之間運行，期間黃、綠線在工作日每12分鐘一班車，周末每15分鐘一班。

四座地鐵站關閉期間，停車免費，接駁車在Greenbelt、College Park-U.Md、Fort Totten之間，以及在Prince George’s Plaza、West Hyattsville、Fort Totten之間為每6至10分鐘一班，詳情：https://bit.ly/2Qkl2NB

「站台改進計畫」將翻修20座地鐵站的站台，以加強站台安全，並為殘障乘客提供無障礙(accessible)服務，過去兩年來，維州的11座地鐵站已完成修繕，剩下的兩座藍線、銀線地鐵站將在5月23日完工。

地鐵站 捷運 維州

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