慶亞太裔傳統月 蒙郡公校海報藝術比賽報名

為慶祝5月的亞太裔傳統月，蒙郡公校 系統(MCPS)舉辦面向K至12年級的學生藝術比賽，要求以「勇氣」為主題，用海報藝術作品展示亞太裔特質，4月18日報名截止。

參賽者須是蒙郡公校2020至2021學年的註冊學生，每人僅限一件作品，且須是原創，並以展示亞太裔「勇氣」為主題，內容可以是重要歷史事件或身邊事，作品將由社區藝術和藝術表演專業人士評選，在小學、初中和高中組各選前三名，獎金依次為100元、75元、50元。

作品需以.jpg格式提交至[email protected]，不超過20MB，需用以下文件名和格式保存藝術作品：[學生姓_學校.jpg]，例如[Sun_RMHS.jpg]，參賽需完成申請表：https://qrgo.page.link/pdG6R；同時還需提交同意和授權文件(Consent & Release Form)至[email protected]，下載文件：https://qrgo.page.link/8RHz5。有疑問可電郵[email protected]，或參閱網址http://bit.ly/APASAAG。