大華府打擊劫車案 青少年犯罪增加

馬州 蒙郡去年9月至今年2月發生至少38起劫車(carjacking)案，已超過2020全年總和，大華府 三地政府因此聯合成立專案小組，共同應對。近日該小組已偵破多起武裝劫車案件，包括今年初在馬州銀泉市(Silver Spring)的案件，四人面臨「劫車」、「武裝搶劫」等多項指控，其中有至少兩名青少年，警方呼籲家長和教師關注青少年行為及心理健康。

新冠疫情 爆發後，大華府劫車案件驟增，馬州蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)18日宣布重點追查今年初在馬州和華府西南部發生的多起劫車和盜竊案件，歹徒也曾在維州亞歷山卓市(Alexandria)偷車，至少三次搶劫馬州銀泉市的自動提款機，並持槍劫車。

瓊斯表示，目前專案小組已逮捕四名劫車嫌犯，包括17歲的考克斯(Jeremiah Cox)、18歲的格雷帕克(Elijah Day-Quan Greene-Parker)、21歲的安磊(Rashaun Onley)，他們從馬州銀泉市劫車後逃跑經過蒙郡，最終在維州阿靈頓郡(Arlington)被捕；警方根據社交媒體信息偵破案件，被捕的四名嫌疑人也已承認部分犯罪行為。

馬州蒙郡、喬治王子郡(Prince George's County)近日也與華府及聯邦調查局聯合追查劫車案件，蒙郡從去年9月至今年2月共有至少38起劫車案，已超過2020全年總和，瓊斯表示，這38起案件多數發生在銀泉市和貝塞斯達市(Bethesda)。

瓊斯說，馬州最近發生的一起劫車案中，兩名歹徒從德國鎮(Germantown)搶劫的一輛車，後座甚至還有一名兒童，「兩名嫌犯看見後決定將車送回，後來偷了另一輛空車」，目前兩人已被捕。

警方建議民眾警惕社區環境，保管好自身財物，鎖好車輛，若發現可疑人事及時向警方反映，瓊斯說，疫情後許多青少年「因無聊或受電子遊戲影響」，萌生劫車外出的想法，不僅威脅他人及自身安全，更可能斷送自己的前程，呼籲家長及教師關注。