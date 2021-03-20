我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

大華府打擊劫車案 青少年犯罪增加

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡去年9月至今年2月發生至少38起劫車(carjacking)案，已超過2020全年總和，大華府三地政府因此聯合成立專案小組，共同應對。近日該小組已偵破多起武裝劫車案件，包括今年初在馬州銀泉市(Silver Spring)的案件，四人面臨「劫車」、「武裝搶劫」等多項指控，其中有至少兩名青少年，警方呼籲家長和教師關注青少年行為及心理健康。

新冠疫情爆發後，大華府劫車案件驟增，馬州蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)18日宣布重點追查今年初在馬州和華府西南部發生的多起劫車和盜竊案件，歹徒也曾在維州亞歷山卓市(Alexandria)偷車，至少三次搶劫馬州銀泉市的自動提款機，並持槍劫車。

瓊斯表示，目前專案小組已逮捕四名劫車嫌犯，包括17歲的考克斯(Jeremiah Cox)、18歲的格雷帕克(Elijah Day-Quan Greene-Parker)、21歲的安磊(Rashaun Onley)，他們從馬州銀泉市劫車後逃跑經過蒙郡，最終在維州阿靈頓郡(Arlington)被捕；警方根據社交媒體信息偵破案件，被捕的四名嫌疑人也已承認部分犯罪行為。

馬州蒙郡、喬治王子郡(Prince George's County)近日也與華府及聯邦調查局聯合追查劫車案件，蒙郡從去年9月至今年2月共有至少38起劫車案，已超過2020全年總和，瓊斯表示，這38起案件多數發生在銀泉市和貝塞斯達市(Bethesda)。

瓊斯說，馬州最近發生的一起劫車案中，兩名歹徒從德國鎮(Germantown)搶劫的一輛車，後座甚至還有一名兒童，「兩名嫌犯看見後決定將車送回，後來偷了另一輛空車」，目前兩人已被捕。

警方建議民眾警惕社區環境，保管好自身財物，鎖好車輛，若發現可疑人事及時向警方反映，瓊斯說，疫情後許多青少年「因無聊或受電子遊戲影響」，萌生劫車外出的想法，不僅威脅他人及自身安全，更可能斷送自己的前程，呼籲家長及教師關注。

馬州 華府 疫情

上一則

反暴力，反歧視！保安全，保治安！華人同胞們，團結起來，不能再沉默了！

下一則

麻州放寬防疫規定 外州旅客旅客未隔離不罰款

延伸閱讀

密大校長挺亞裔：若沒有他們 密大不會有今日卓越成績

密大校長挺亞裔：若沒有他們 密大不會有今日卓越成績

長島瓊斯海灘飛行秀 今年國殤日恢復 須提前購票

長島瓊斯海灘飛行秀 今年國殤日恢復 須提前購票
NFL專欄／紅雀靠瓦特衝天？沒那麼容易

NFL專欄／紅雀靠瓦特衝天？沒那麼容易
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
去年撤160邦聯象徵 非裔少女雕像進駐國會大廈

去年撤160邦聯象徵 非裔少女雕像進駐國會大廈
李將軍撤下 非裔少女雕像進駐 美去年撤160邦聯象徵

李將軍撤下 非裔少女雕像進駐 美去年撤160邦聯象徵

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪