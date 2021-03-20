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蒙郡官員抵制仇恨 聯合聲援亞太裔

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡是大華府族裔最多元的地區之一，有逾16萬亞太裔。(記者張筠 / 攝影)
馬州蒙郡是大華府族裔最多元的地區之一，有逾16萬亞太裔。(記者張筠 / 攝影)

全美各地因亞城的槍擊血案掀起「停止仇視亞太裔」浪潮，大華府維權團體和政府官員也加入響應，馬州華人聚居且族裔最多元的蒙郡(Montgomery)官員19日發表聯合聲明，支持亞太裔群體，稱亞太裔「代表蒙郡」，告誡民眾若被歧視或仇恨更不要沉默，蒙郡洛克維爾(Rockville)市警同日也表示不會容忍任何形式的仇恨犯罪。

蒙郡是大華府族裔最多元的地區之一，有逾16萬亞太裔，該郡多名官員19日舉行線上會議，聯合聲援亞太裔群體，蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)表示，族裔多元是蒙郡最大的特色，「(每個族裔的)文化、歷史和貢獻都是建設蒙郡必不可少的元素」，他也直接對亞太裔群體表示「你們代表蒙郡」(You are Montgomery County)。

馬州州議會亞太裔黨團成員巴爾芙(Kumar Barve)也呼籲民眾若遇仇恨或被歧視「千萬不要沉默」；祖孫三代在美國生活的馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)表示，她的父親曾在二戰中為美征戰，亞太裔民眾為美國建設付出極大貢獻，如今卻面臨不公和歧視，令人痛心，但亞太裔民眾必須堅持捍衛自身權益，團結抵制更多仇恨或歧視。

蒙郡洛克維爾市警19日也發聲明稱，絕不容許任何仇恨行為，敦促民眾團結，「對亞太裔群體的攻擊就等於對我們所有人的攻擊。」

此前曾因口音被人嘲笑的西語裔蒙郡郡議員南希納•瓦羅(Nancy Navarro)也表示，對於亞城發生的槍擊血案以及全美各地發生的眾多仇恨案件，「僅有慰問是不夠的，我們必須團結站在仇恨的對立面，強力抵制任何歧視。」

蒙郡「亞裔進步組織」(Progressive Asian American Network)成員王愛玲(Aryani Ong)也在會議中列舉近期美國仇恨案件的眾多受害群體，包括少數族裔、女性、移民群體、非基督徒群體、同志群體等。

歧視 美國 馬州

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