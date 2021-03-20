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網課困難重重 消磨教學熱情 華府43%教師想轉行

記者張筠／華盛頓報導
大華府公校陸續恢復實體課，許多教師感到不安或壓力極大，稱部分學生注意力不集中，教師精力也有限，無法照顧所有學生的需求。(費郡公校提供)
大華府公校陸續恢復實體課，許多教師感到不安或壓力極大，稱部分學生注意力不集中，教師精力也有限，無法照顧所有學生的需求。(費郡公校提供)

華府各地公校系統持續推進恢復實體教學的計畫，不過部分教師表示，實體課或混合教學的難度比網課更大，需要很多時間和精力調適，華府近日一項調查顯示，超過40%的受訪教師計畫離開教育行業，許多教師表示網課無法完成既定的教學內容，教學進度和質量打折扣，他們擔心疫情對師生的負面影響會越來越嚴重。

華府在1月底至2月初訪問了185所學校的1000多名公校教師，調查發現，43%教師計畫離開教育行業，他們認為疫情期間的網路教學難度很高，既不能按計畫完成教學內容，也難以了解學生的學習狀態，教學互動及反饋大打折扣，消磨了教學熱情和信心。

網路授課的劣勢不僅有主觀原因，也受客觀資源分配的影響，超過四分之三的受訪教師表示學生沒有良好的網路環境或電子設備，教學系統當機的現象也屢次發生；55%教師表示2021年學生的情緒健康和社交表現都不如2020年。

數據顯示，68%教師無法在同樣時間內，通過網課完成與實體課等量的教學內容，多數教師認為科學、社會研究、文學等學科，每堂課至少要多20分鐘才能完成計畫的內容。

近日陸續恢復實體課後，教師們又面臨更多挑戰，該調查顯示，75%受訪教師對返校感到不安或壓力極大，部分教師因尚未接種疫苗而擔憂染疫，還有教師認為教學精力有限，難以在同樣的時間內照顧實體課、網課、防疫等多方面工作。

北維州費郡公校(FCPS)中文教師劉伊琳近日接種完疫苗返校上實體課，「很多學生難以抑制返校的激動，上課注意力不集中，課後有時也會忽略防疫」，教師管理相當費心，「管理現場學校就很費神，一整天沒空看手機，有時候疏忽了線上學生的需要也感到很抱歉。」她表示，對師生和家長來說，網課和實體課之間的轉換需要時間，去年她花了近一個月調整。

雖然疫情期間的教學面臨多重挑戰，華府調查也發現，逾85%受訪教師養成規律與同業分享心得的習慣，90%表示線上教學增進教育從業者之間的交流互動，在教育方法和策略上有更多收穫。

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