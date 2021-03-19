我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

大型戶外恐龍展 5月來北維州

記者羅曉媛／維州報導
大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將在Bull Run地區公園展出兩周。(主辦方提供)
大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將在Bull Run地區公園展出兩周。(主辦方提供)

大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將於5月在北維州Centreville展出兩周，這是繼馬州國家港(National Harbor)的「Dino Safari」恐龍展之後，大華府地區第二個「免下車」(drive through)的自助遊恐龍展。

「Jurassic Encounter」將於5月14日至31日在Bull Run地區公園的特展中心舉行，每周三至周六開放，現場將有超過75隻靜態和動態的恐龍，其中許多還能做出逼真的恐龍動作、發出恐龍叫聲；由於是自助遊展覽，主辦方將提供音頻解說，在遊客乘坐的汽車音響系統播放，貫穿展覽始終。

活動主辦方「Drink.Eat.Relax. Events.」的負責人尼文斯(Greg Nivens)介紹，展覽的恐龍從大到小，有身形龐大如40呎的，也有恐龍蛋、恐龍寶寶這類小體格，其中有些還需要動用起重機等各種工具才能裝好。

尼文斯表示，這次的恐龍展不只是看幾隻恐龍，他們花費很多時間與恐龍專家、教育學者合作開發介紹恐龍展的音頻解說，講述不同恐龍的習慣、生活時期、生活地帶以及歷史等豐富內容，還推出手機端的教育app供孩童下載後繼續學習；他說，「有很多故事要講，這就是生命所在，我們希望用講故事的方式讓孩子們趣味學習。」

「Jurassic Encounter」門票為每輛車49元，每車可坐八人，主辦方預計屆時將有超過十萬人觀看展覽；地址：7700 Bull Run DrCentreville, VA 20121，詳情：thejurassicencounter.com。

此外，國家港的「Dino Safari」恐龍展有40多隻動態恐龍，展出到4月11日，也是自帶解說的免下車展覽，詳情：dinosafari.com。

大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將在Bull Run地區公...
大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將在Bull Run地區公園展出兩周。(主辦方提供)

恐龍 教育 馬州

上一則

全美最糟糕駕車體驗 新州榜上有名

下一則

要教師修改挺川者照片 新州學區願賠32.5萬元

延伸閱讀

IT工作崗位 大華府都會區最多

IT工作崗位 大華府都會區最多
維州首例10歲以下新冠併發亡 8500劑嬌生疫苗今起施打

維州首例10歲以下新冠併發亡 8500劑嬌生疫苗今起施打
北維州費郡近9成房產增值 平均價值逾60萬

北維州費郡近9成房產增值 平均價值逾60萬
大華府都會區 1月售出5047套房 同比增長18.8%

大華府都會區 1月售出5047套房 同比增長18.8%
存活於1.4億年前 最古老泰坦巨龍化石出土

存活於1.4億年前 最古老泰坦巨龍化石出土
懷孕能打疫苗嗎？醫師：可以

懷孕能打疫苗嗎？醫師：可以

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹