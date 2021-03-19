大型戶外恐龍展 5月來北維州

大型戶外恐龍展「Jurassic Encounter」將在Bull Run地區公園展出兩周。(主辦方提供)

大型戶外恐龍 展「Jurassic Encounter」將於5月在北維州Centreville展出兩周，這是繼馬州 國家港(National Harbor)的「Dino Safari」恐龍展之後，大華府地區第二個「免下車」(drive through)的自助遊恐龍展。

「Jurassic Encounter」將於5月14日至31日在Bull Run地區公園的特展中心舉行，每周三至周六開放，現場將有超過75隻靜態和動態的恐龍，其中許多還能做出逼真的恐龍動作、發出恐龍叫聲；由於是自助遊展覽，主辦方將提供音頻解說，在遊客乘坐的汽車音響系統播放，貫穿展覽始終。

活動主辦方「Drink.Eat.Relax. Events.」的負責人尼文斯(Greg Nivens)介紹，展覽的恐龍從大到小，有身形龐大如40呎的，也有恐龍蛋、恐龍寶寶這類小體格，其中有些還需要動用起重機等各種工具才能裝好。

尼文斯表示，這次的恐龍展不只是看幾隻恐龍，他們花費很多時間與恐龍專家、教育 學者合作開發介紹恐龍展的音頻解說，講述不同恐龍的習慣、生活時期、生活地帶以及歷史等豐富內容，還推出手機端的教育app供孩童下載後繼續學習；他說，「有很多故事要講，這就是生命所在，我們希望用講故事的方式讓孩子們趣味學習。」

「Jurassic Encounter」門票為每輛車49元，每車可坐八人，主辦方預計屆時將有超過十萬人觀看展覽；地址：7700 Bull Run DrCentreville, VA 20121，詳情：thejurassicencounter.com。

此外，國家港的「Dino Safari」恐龍展有40多隻動態恐龍，展出到4月11日，也是自帶解說的免下車展覽，詳情：dinosafari.com。