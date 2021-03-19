華府非裔維權團體華埠遊行 攜手亞裔反種族主義

上百人在華府華埠抗議反亞裔的暴力事件，要求解散首都警局的亞裔聯絡部，指該部門未能解決亞裔社區的問題。(WAMU)

亞城槍擊血案讓「停止仇視亞裔 」的發聲行動獲全美各地響應，華府 非裔維權團體「Total Liberation Collective」17日晚間在華府華埠組織逾百人的遊行，聲援亞裔社區、抗議白人至上主義，他們用中文、韓文、越南語等語言寫著「警察 不能保護我們，我們必須守望相助」的標語，要求華府市長解散首都警局的亞裔聯絡部(Asian Liaison Unit)，批評該部門形同虛設，未能解決亞裔面臨的問題。

抗議者當晚聚集在華埠標誌建築「友誼拱門」（Friendship Archway)，一路遊行至華盛頓會展中心，探討如何改善美國與亞裔社區和移民的關係，表示非裔要與亞裔團結一致才能對抗白人至上主義；他們要求華府市長包瑟(Muriel Bowser)解散首都警局的亞裔聯絡部，並把反亞裔暴行和非裔歷史的納入K-12課程。

拿著橫幅「警察不能保護我們，我們必須守望相助」的韓裔權丹妮(Danielle Kwon，音譯)出生在喬治亞州，她表示，「作為亞裔，我們深知州警和警察不是來保護我們的，無論是海外帝國主義還是本地的警察暴力，一次又一次證明，他們不會保護我們。」

權丹妮說，華府警察所獲的資源應該直接用於解決可負擔住房等民生議題，她舉例當天遊行所在的華埠，20多年來嚴重貴族化(gentrified)，導致華裔居民和商家不得不搬走。