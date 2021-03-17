肺癌是美國亞裔的頭號癌症致死原因 我們要如何更明智地對抗肺癌？

肺癌是一種影響無數生命的嚴重疾病，但真正了解它的人並不多。治療肺癌的第一步是要全面了解您的個別肺癌類型和有哪些對應的治療方案。

就此，我們採訪了來自 Regional Cancer Care Associates (RCCA) 的著名腫瘤 科醫師王冬梅， 關於我們需要知道些什麼才能夠更明智地對抗肺癌。

肺癌是什麼？

當異常細胞不受控制地生長並導致肺部出現腫瘤時，這個人就會患上肺癌。大多數人都誤以為肺癌只有一種，但事實上，肺癌有很多不同的類型。

根據癌細胞 在顯微鏡下的外觀，肺癌可分兩大類型：非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）和小細胞肺癌（small cell lung cancer, SCLC）。非小細胞肺癌是最常見的類型，佔所有肺癌的80% 至 85%。非小細胞肺癌又可細分為腺癌和鱗狀細胞癌等不同的亞型。由於每種癌症 各有不同的行為特性，因此我們必須儘可能多地了解個人所患的肺癌，以尋找合適的治療方案。

肺癌的成因有哪些？

肺癌是因為肺部細胞的突變或變異而引起的。導致肺癌的因素有許多。吸煙是第一大危險因素，但如果您有接觸氡氣、二手煙、空氣污染等等，都可能會增加您患上肺癌的風險。

人們對肺癌其中一個最大的誤解是：只有吸煙者才有風險。吸煙者固然面臨患上肺癌的最大風險，但肺癌其實可能會影響所有人。 事實上，有大約三分之一的亞裔 肺癌患者從未吸煙。

肺癌治療的發展如何？

在過去，大多數肺癌患者都會接受類似的治療，如手術、放射治療或化療。化療採取的是人人通用的治療方法。不過，由於並非所有肺癌都是同一種疾病，化療對部分患者起不了作用。

隨著近年肺癌診斷檢測 的進步，醫生現在能夠對每一位患者的腫瘤深入研究以獲得更詳細的訊息。醫學專家最近發現某些突變會導致癌症不受控制地生長和擴散。

這些驅動突變就是有可能通過標靶療法進行有效治療的 biomarkers，又稱為生物標記。以標靶療法針對其驅動突變進行治療的患者，可能會有更佳的治療成效。患有某些類型的第 4 期非小細胞肺癌 — 也就是腺癌的亞裔非吸煙者當中，驅動突變的發生頻率接近 50%。

通過識別存在於患者腫瘤中的某些 biomarkers，醫生便能夠針對患者腫瘤的基因特徵，提出量身定制的治療計劃。靶向藥物即意味著根據患者的疾病特徵對症治療。採用這種治療方法，使醫生可以為每一位患者確定最佳的治療計劃，從而幫助患者增加延續生命的機會。

我們會在下一篇文章繼續報導王醫生的採訪內容。

如果您有興趣了解更多關於肺癌及其治療方案，可上網到 www.TreatYourLungCancer.com/ch

©2021 AstraZeneca. 保留所有權利。US-51417 最近更新日期 3/21