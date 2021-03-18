遠程上班友好城市 大華府都會區全美第二

租房及數據網站Apartment List發布最新報告指出，大華府都會地區是全美遠程上班最友好的大城市之一。(美聯社)

租房及數據網站Apartment List發布最新報告指出，大華府 都會地區是全美遠程上班最友好的大城市之一，本地約有42.5%的工作可遠距完成，為全美第二遠距友好；另有9.2%的大華府職場人是「無約束」的遠程上班族，即工作崗位不受地理位置影響，在全美排名第六。

大華府對遠程上班友好的工作崗位通常也屬於高薪行業，中位年收入約9萬1300元，遠高於大華府非遠距上班崗位的4萬1000元中位年薪。

而在大華府從事這類「無約束」崗位的員工通常是年輕一族，平均年齡32歲，大華府總體職場的平均年齡則為43歲；大華府「無約束」上班族有逾八成來自外地，在本地沒有親人或其他牽掛。

Apartment List的經濟學家薩維亞提(Christopher Salviati)表示，「無約束」的遠程上班族通常也是租戶，不受持有房產的影響，「他們沒有學齡子女需要養育，要麼未婚，要麼有配偶，但沒有工作或在家工作」，他們也因此尚未在本地紮根，更有可能搬到其他城市。

薩維亞提說，當這群「無約束」上班族打算安定下來，面對的將是本地高昂的房價 ，因此會更傾向於搬到買得起房子、養得起家人的地方定居；各地對遠程上班的友好程度，也將對全美房地產 市場產生影響，例如引發更多遠程上班族搬到房價可負擔、生活成本更低的地區，並在當地購置房產、定居。