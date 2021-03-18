IT工作崗位 大華府都會區最多

全美IT工作機會TOP10

位於華府 的信息技術產業協會CompTIA發布最新數據指出，大華府都會區在2月放出的信息技術(IT)工作崗位全美第一，每月新增的招聘崗位數量為全美第四。

CompTIA的最新數據顯示，大華府都會區在2月共有1萬6135份IT相關的工作崗位，比傳統科技重鎮加州矽谷、德州奧斯汀、紐約更多；軟體與應用開發在IT工作招聘占比最大，其次為系統工程師、網路工程師和IT項目經理。

該協會總裁特波(Todd Thibodeaux)說，大華府都會區的IT崗位廣泛、多元，由於本地匯集政府機構，雇用IT人才的需求一直很大，大華府都會區是基礎深厚的科技熱土，例如在北維州的商業集群「杜勒斯科技走廊」(Dulles Corridor area)，有很多提供IT服務的公司。

另據聯邦勞工部發布的3月最新數據，各科技樞紐城市在上月新招7700名科技人才，IT崗位則在全美各公司增長17萬8000個，尋求IT人才的招聘廣告也在2月達到一年以來的新高，約27萬7000個。

CompTIA執行副總赫柏(Tim Herbert)分析說，儘管科技行業的就業 未受疫情影響，許多公司也是「邊走邊看」的招聘模式，但近三個月來科技行業就業回暖，近期有望將壓抑已久的求才需求轉化為更多雇用機會。

此外，在刊登招募人工智能 人才和技術的廣告方面，大華府都會區在2月也排名全美第一，共有1000多個相關招募廣告。

特波表示，以往人們常在工廠環境或物流行業看到對機器人的使用，但這類應用人工智能技術的概念，也將拓展到完成絕大多數白領崗位的常規工作(routine)，該領域將是未來成長重點之一。