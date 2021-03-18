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亞城槍案大華府多團體譴責暴行 華人憂針對亞裔暴力升級

記者羅曉媛／華盛頓報導

亞特蘭大市16日晚連續發生三起按摩院槍擊事件，造成包括六名亞裔女性在內的八人死亡，引各界關注，大華府從州及地方政府到民間維權團體，紛紛發聲譴責針對亞裔的暴力與仇恨事件。

儘管警方仍在調查槍手行凶動機，並未確認本案源起種族因素，但新冠疫情在美爆發一年多以來，在前總統川普多次以「功夫病毒」、「中國病毒」稱呼新冠病毒的煽動之下，全美針對亞裔的暴力事件層出不窮；華人社區不少人表示，此次亞城槍擊案已讓針對亞裔的暴力事件升級到嚴重擔憂的程度。

馬州州長霍根(Larry Hogan)17日直言亞城槍案是一系列針對亞裔攻擊的最新行動，「這種暴力和偏執在美國社會絕無容身之處」；維州州長諾譚(Ralph Northam)也表示與亞裔社區同在，呼籲團結共進，停止任何形式的仇視亞裔的行為。

亞太裔勞工聯盟(APALA)主席莫妮卡‧塔瑪莎(Monica Thammarath)表示，在哀悼逝者之餘，也不該忽視亞裔女性在某些缺乏監管與保護行業所面臨的困境，是厭女主義和白人至上主義縱容了這些暴力行為，也導致一些政策制定者把缺乏保障和代表的女性、移民置於勞工保護之外。

亞美公義促進會(AAJC)等維權團體呼籲地方及州政府在亞太裔社區所處危機之際，提供積極、有效的危機干預資源，包括為心理健康、法律事務、就業及移民服務提供對應語言的支持與服務，促進跨種族對話，從根源上解決暴力與仇恨問題。

在馬州華人聚居的蒙郡，郡長艾瑞克表示正與亞太裔社區領袖探討方案，承諾為亞裔提供資源和保護，透過加強在亞裔社區和企業周邊的巡邏、協助升級安保等方式，儘可能讓亞裔在蒙郡生活地安全、安心；蒙郡華人社區組織美京華人活動中心表示，基於服務社區的宗旨，呼籲各族群和平相處、共存共榮。

亞裔 華人 馬州

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