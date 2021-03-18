維州費郡公校 今秋擬回疫情前全面實體課

維州最大公校 系統的費郡公校(FCPS)，計畫在今年秋季讓絕大多數學生恢復到疫情之前的上課狀態，即每周五天的面對面實體教學，並限制「遠程上課」給極少數因健康原因有此需求的學生。

FCPS現有18萬左右學生，近期已開始讓不同年級逐步返校上課，截至本周五，將有超過10萬9000名學生返校面對面上課。

根據FCPS數據，從1月26日至3月15日，在FCPS校園或辦公樓確診19宗新冠病例，0.02%的師生受影響；另在FCPS的1萬5000名教師團隊中，已有90%返校實體授課，而絕大多數要求打疫苗的教職已接種。

FCPS說，也因春季學期以來的返校防疫成果，FCPS正規畫在秋季學期讓學生重返校園。

FCPS公校學監布拉布蘭德(Scott Brabrand)說，面對面教學又是對學生和教職最好的選擇，而公校系統也已證明足以讓學生和教職安全返校，而有信心在今秋讓所有學生每周五天在校上課。

他並指出，聯邦疾病防治中心 (CDC)近期將發布有關學校課桌保持三呎社交距離的更新指南，FCPS已在根據該標準規畫今秋返校上課的桌椅擺放。

布拉布蘭德表示，低收入 家庭、英語非母語以及殘障學生在過去一年的網課教學中受影響最大，「出於公平，我們有必要讓所有學生在2021-22學年重返校園」。