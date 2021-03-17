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維州重罪犯出獄 可恢復投票權

記者羅曉媛／維州報導

維州州長諾譚(Ralph Northam)16日透過行政行動，恢復已出獄的前重罪犯的投票權和其他公民權，預計有超過6萬9000人因此重獲公民權。

根據維州現有法律，重罪犯將失去投票權、競選公職權等一系列公民權利，但維州憲法也賦權州長，可恢復絕大多數公民權；維州過往政策要求重罪犯在完成緩刑或假釋等有效刑期(active supervision)之後，州長才能恢復他們的公民權，諾譚的新規意味著只要從監獄釋放，即便仍有緩刑或假釋在身，也可恢復公民權。

「我們是一個相信二次機會的州，我們相信寬恕、想讓人們得以重新出發，恢復他們的公民權不會造成公共危害。」諾譚說，剝奪已服完刑者的公民權並不公平，緩刑期可能持續數年，而在此期間，他們已回到社區生活，正重建自己的人生，理應實踐自己的公民權。

維州今年11月將改選州長和州眾議會，諾譚此舉也是在選舉前擴大前罪犯公民權利的最新一例；而全美範圍有關投票權的爭論也僵持不下，尤其對於前重罪犯是否有投票權，因為該群體通常更可能支持民主黨；截至上月19日，共有43個州提出超過250個有關選民投票的法案，其中州議會受共和黨控制的州多對此提出新限制。

投票 維州 監獄

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