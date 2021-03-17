馬州2郡攜手 嚴抓環帶公路、I-270超速

馬州蒙郡和喬治王子郡聯手嚴抓I-495和I-270的超速和危險駕駛。(記者羅曉媛╱攝影)

馬州 蒙郡和喬治王子郡本周起聯手嚴打環帶公路(I-495)和I-270公路的超速和危險駕駛，持續到今年8月，旨在減少這兩個馬州最大郡的交通事故和傷亡，而僅在執法開始第一天的15日，州警即發出228張罰單和196張警告單。

嚴抓超速和危險駕駛的行動聚焦環帶公路和I-270，包括35人的執法團隊，主要來自蒙郡和喬治王子郡警局、馬州州警，以及維州州警；馬州州警表示，15日開始執法的首天，就開出228張罰單和196張警告單，並完成一次逮捕和五次毒販逮捕。

根據馬州交通廳的數據，喬治王子郡去年有超過1萬7100起交通事故，蒙郡也有超過9700宗；馬州州警說，過去幾年執法人員在環帶公路其他地區的嚴打行動有所成效，降低了華盛頓都會區的交通事故數量，從2018年的6600宗減少到2020年的5000多宗。

但去年因疫情 來襲，路上車輛減少，道路暢通，而超速猛增；同時也因執法人員在疫情期間減少，部分地區執法較鬆散，滋生更多違規駕駛。

美國 汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)指出，去年4月底蒙郡時速超100哩的案件也比前一年同期增長五倍；去年4月到9月，蒙郡有近15萬起在校園附近超速被罰的案件。

蒙郡警方也指，截至去年9月，蒙郡共有逾24萬3000張超速罰單，其中超過一半發生在疫情爆發後；去年蒙郡通過超速攝像頭捕捉到的超速貢獻逾6000萬元罰款。