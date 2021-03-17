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蒙郡大型疫苗站選定德國鎮 拚日打3000劑

記者羅曉媛／馬州報導
馬州現有六座大規模接種站，蒙郡也在爭取開設大規模疫苗接種站。(州長辦公室提供)
馬州現有六座大規模接種站，蒙郡也在爭取開設大規模疫苗接種站。(州長辦公室提供)

儘管馬州州政府開辦的大規模新冠疫苗接種站並未選址蒙郡，但作為馬州人口最多、去年以來疫情最嚴重的郡，蒙郡仍在向州府爭取合作開設大規模接種站，現選址該郡北部的德國鎮，有望數周後開放，日均施打可達3000劑。

蒙郡應急管理與國土安全辦公室(OEMHS)主任斯托達德(Earl Stoddard)16日表示，蒙郡大規模接種站計畫在蒙哥馬利學院的德國鎮校區開辦，上周末蒙郡官員已帶馬州衛生廳與馬州國民兵參觀過選址，「州府已給了我們『放行信號』，他們也將在加速接種站搭建與物流方面積極支持我們」；州政府16日上午也和蒙郡探討，是否把德國鎮的大規模接種站也納入州政府的「提前註冊」(preregistration)預約系統。

不過馬州州長霍根(Larry Hogan)同日表示，在蒙郡開設大規模接種站的探討尚在初期，目前就說已達成一致還為時尚早，預計下周再公布更多細節。

目前由州政府運營的大規模疫苗站共六家，包括位於巴爾的摩市的國際會展中心和M&T銀行球館，位於喬治王子郡的「六旗美國樂園」(Six Flags America)，位於東岸(Eastern Shore)的Wicomico Youth and Civic Center多功能中心，位於西馬里蘭的Premium Outlets，以及南馬里蘭的Regency Furniture球場。

斯托達德表示，蒙郡的大規模疫苗站與州政府的其他疫苗站不同，將由郡政府和州政府合作運營，同時還將與蒙哥馬利學院、Holy Cross醫院合作，旨在提高蒙郡整體的疫苗施打狀況。

他說，州衛生廳近期把每周分給蒙郡的疫苗從4500劑增至6600劑，但這還不足以實現大規模接種站日均施打3000劑的目標，後續需要州政府增加供應。

疫苗 馬州 德國

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