我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

預約新冠疫苗 馬州也推「提前註冊」

記者羅曉媛／馬州報導

繼華府上線新冠疫苗「提前註冊」(pre-registration)系統之後，馬州本周也推出類似系統，馬州居民只需提供姓名、出生日期、聯繫方式、自證符合施打資格的資料等信息完成註冊，之後一旦有預約名額，即可收到通知；另外註冊並非「先到先得」，而是根據符合資格和疫苗供應分配。

提前註冊可通過官網(covidvax.maryland.gov)或撥打1-855-634-6829聯繫新冠疫苗支援中心完成，註冊過程包括提供個人信息和健康檢查(health screening)，所需信息包括全名、出生日期、電話、電郵和住址等聯繫方式，自證符合現階段施打資格，再選擇1到2個有意打疫苗的大規模接種中心，提供過往新冠疫苗或感染病史(若有)，並可選擇語言協助、交通協助、輔助技術等必要服務。

註冊時可選擇聯繫偏好，例如短信或電郵提醒，又或是電話提醒，之後有預約名額放出時，就可按偏好收到通知；提前註冊並不妨礙馬州居民通過其他渠道(例如醫保供應商或地方衛生局)預約打疫苗，收到預約通知後，註冊者也可告知是否已打過疫苗，或正要在其他地方打。

馬州現處疫苗1C階段，優先施打群體包括65歲以上者，持執照的醫護供應商，醫院的一線員工，療養院住戶與員工，消防急救員和警察，教職和兒童看護業者，實驗室、農業、製造業、郵局等必要行業員工，獸醫及助理員工，以及需要在醫院接受治療的病患。

目前可供選擇的疫苗接種站皆是州府運營的大規模接種站，包括巴爾的摩市的M&T銀行球館、東岸的Wicomico Youth and Civic Center、喬治王子郡的六旗美國(Six Flags America)、南部的Regency Furniture球場和西部的Premium Outlets。

疫苗 馬州 警察

上一則

玩槍走火 芝加哥華男誤扣扳機 打中友人臀部

延伸閱讀

奧州印第安部落 擴大開放「非原民」住戶打疫苗

奧州印第安部落 擴大開放「非原民」住戶打疫苗
全球首例 佛州孕婦打莫德納疫苗 新生兒帶抗體

全球首例 佛州孕婦打莫德納疫苗 新生兒帶抗體
疫苗外交再出擊 中捐30萬劑給聯合國維和人員

疫苗外交再出擊 中捐30萬劑給聯合國維和人員
世界晚報／AZ疫苗傳血栓遭各國停打 專家批魯莽！

世界晚報／AZ疫苗傳血栓遭各國停打 專家批魯莽！

莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗

莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗
白宮設法鼓勵川普支持者打疫苗

白宮設法鼓勵川普支持者打疫苗

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％