預約新冠疫苗 馬州也推「提前註冊」

繼華府上線新冠疫苗 「提前註冊」(pre-registration)系統之後，馬州 本周也推出類似系統，馬州居民只需提供姓名、出生日期、聯繫方式、自證符合施打資格的資料等信息完成註冊，之後一旦有預約名額，即可收到通知；另外註冊並非「先到先得」，而是根據符合資格和疫苗供應分配。

提前註冊可通過官網(covidvax.maryland.gov)或撥打1-855-634-6829聯繫新冠疫苗支援中心完成，註冊過程包括提供個人信息和健康檢查(health screening)，所需信息包括全名、出生日期、電話、電郵和住址等聯繫方式，自證符合現階段施打資格，再選擇1到2個有意打疫苗的大規模接種中心，提供過往新冠疫苗或感染病史(若有)，並可選擇語言協助、交通協助、輔助技術等必要服務。

註冊時可選擇聯繫偏好，例如短信或電郵提醒，又或是電話提醒，之後有預約名額放出時，就可按偏好收到通知；提前註冊並不妨礙馬州居民通過其他渠道(例如醫保供應商或地方衛生局)預約打疫苗，收到預約通知後，註冊者也可告知是否已打過疫苗，或正要在其他地方打。

馬州現處疫苗1C階段，優先施打群體包括65歲以上者，持執照的醫護供應商，醫院的一線員工，療養院住戶與員工，消防急救員和警察 ，教職和兒童看護業者，實驗室、農業、製造業、郵局等必要行業員工，獸醫及助理員工，以及需要在醫院接受治療的病患。

目前可供選擇的疫苗接種站皆是州府運營的大規模接種站，包括巴爾的摩市的M&T銀行球館、東岸的Wicomico Youth and Civic Center、喬治王子郡的六旗美國(Six Flags America)、南部的Regency Furniture球場和西部的Premium Outlets。