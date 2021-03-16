雷根、杜勒斯機場推新冠快檢 提供2種檢測

北維州的兩座機場提供新冠檢測，旅客可網上預約或直接到現場做檢測。(XpresCheck推特)

北維州的雷根國家機場 (DCA)和杜勒斯國際機場(IAD)，15日起在安檢區外設置新冠檢測 站，由XpresCheck公司運營，提供立即出結果的分子檢測(molecular test)，以及一到三天出結果的PCR核酸檢测；大華府 的巴爾的摩國際機場也在考慮提供現場檢測，但尚未敲定相關計畫。

華府大都會機場管理局(MWAA)總裁波特(Jack Potter)表示，越來越多乘客有意在機場做新冠檢測，同時也有更多國家要求訪客在出行之前，所做新冠檢測呈陰性；此次在IAD和DCA機場推出這項服務，也是希望便利出行者，幫助他們重建出行的信心。

IAD的檢測站位於國際航站樓的行李提取處，靠近2號門，有九間檢測室，預計每天可做500多次新冠檢測；DCA的檢測站位於B航站樓附近的國家大廳(National Hall)，有四間檢測室，預計每天可做300多次新冠檢測。

旅客可到XpresCheck官網預約檢測(https://www.xprescheck.com/)，或直接到現場(walk-in)做檢測，分子快檢費用200元，PCR檢測75元，暫不接受保險，但有申報單供填寫，再提交醫保公司看是否報銷；此外，聯合航空(United Airlines)的旅客可在手機程式Travel Ready選擇預約檢測，並把檢測結果上傳到該App。

美國要求國際旅客提供新冠檢測的陰性證明，但境內尚無類似要求，而在夏威夷州，訪客若能提供新冠檢測的陰性證明，可免除隔離要求。

MWAA表示，設立檢測站只是便利安全出行的措施之一，大華府的機場也在加強清潔和消毒，安裝免洗洗手液站點，並在機場附近張貼數百貼紙宣導，鼓勵人們保持社交距離。