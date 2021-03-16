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華府下周鬆綁部分防疫限制 5•1起滿16歲可預約打疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日表示，華府將從下周一起鬆綁部分防疫限制，包括戶外聚會人數上限提高到50人，電影院可在客容量不超過25%或25人的基礎上重開，但室內聚會或室內健身課仍不得超過十人；另從5月1日起，16歲以上居民皆可透過「提前註冊」(pre-register)預約新冠疫苗

華府本周開放更多優先群體預約新冠疫苗，包括在法庭工作或從事法律服務的員工、大眾捷運系統的一線員工、美國郵政員工、食品服務業者，以及不能遠程辦公的必要行業員工，例如地方政府、公共事業、社福部門或房產物業維護工人等；所有教師和兒童看護業者無論是否需要到現場上班，均可預約疫苗。

從3月29日開始，計程車和網約車業者、物流／配送／外賣業者，以及媒體或大眾傳媒業的工作者可預約打疫苗；從4月12日開始，大學、學院等高等教育機構的所有必要員工、建築工人、IT業者、聯邦政府員工、商業及住宅物業經理也可預約打疫苗。

華府目前每周可獲2萬4000劑新冠疫苗，其中近1萬4000劑留給在「提前註冊」網站(vaccinate.dc.gov)預約者，現有11萬4815人使用該網站註冊，一旦名額放出，他們就將收到預約邀請。

此外，包瑟將華府的公共衛生緊急狀態延長至5月20日，以便市長靈活調度資源；她也宣布從3月22日開始放鬆部分限制，將餐館堂食提高到客容量不超過25%或250人，餐館須在午夜前關門，但可出售酒精飲料到午夜；恢復中低接觸頻率的高中體育活動，以及部分獲衛生局批准的現場表演；重開電影院，但客容量不超過25%或25人，室內聚會或室內健身課仍不得超過十人。

疫苗 華府 電影院

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