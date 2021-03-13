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藝術+飲食 華府特色「捷運酒吧」春末開幕

記者張筠／華盛頓報導
5000系列的地鐵車廂有20年歷史，最初在2001年投入使用，具有懷舊意義。（MetroBarDC提供）
5000系列的地鐵車廂有20年歷史，最初在2001年投入使用，具有懷舊意義。（MetroBarDC提供）

獨具華府特色的「捷運酒吧」MetroBarDC將於今年春末與公眾見面，將當地飲食、藝術、音樂等元素融入華府地鐵，讓民眾在疫情好轉之際以安全、新穎的形式遊覽華府，並在新冠疫情一周年之際振興小商家經濟。

華府「捷運酒吧」將位於Rhode Island大道640號，以5000系列的地鐵車廂為基礎，車廂內部及周圍設立399個座位，民眾可在車廂內部享受地方美食或飲酒，也可在車廂外漫步欣賞地方藝術和文化作品。

「捷運酒吧」的創始人之一羅切(Jesse Rauch)在兩年前就有設計移動酒吧的想法，表示單一店面難展現華府文化的多樣性，對民眾的吸引和凝聚力也有限，「華府地鐵貫穿全市八個區，從這一角度切入就能連結更多人，也能融入多樣的生活元素。」

羅切說，5000系列的地鐵車廂有20年歷史，最初在2001年投入使用，也是首批內部採用紅藍色調的車廂，具有懷舊意義，能讓長時間在華府生活的民眾產生共鳴，並讓遊客更認識華府。

「捷運酒吧」將於今年春末開幕，提供民眾多功能的互動空間，是多元文化交流平台，民眾可在此體驗地方酒品、飲食和文化藝術，羅切表示，「捷運酒吧」的所有食物和飲料都由當地商家供應，同時與多族裔餐車合作，是華府在疫情一周年之際協助小商家振興經濟的重要方式。

羅切表示，「捷運酒吧」不僅是民眾休憩、遊覽華府的空間，也將給民眾的日常通勤注入新活力，連結Bryant街商業區與地鐵Rhode Island站，也可直接通到Metropolitan Branch步道，附近也將增設自行車道和Capital Bikeshare共享單車停放站，讓該區域變得更多功能，提升民眾生活質量。

獨具華府特色的「捷運酒吧」MetroBarDC將於今年春末與公眾見面，將當地飲食...
獨具華府特色的「捷運酒吧」MetroBarDC將於今年春末與公眾見面，將當地飲食、藝術、音樂等元素融入華府地鐵。（MetroBarDC提供）
「捷運酒吧」將成為民眾休憩、遊覽華府的空間，也將給民眾的日常通勤注入新活力。(M...
「捷運酒吧」將成為民眾休憩、遊覽華府的空間，也將給民眾的日常通勤注入新活力。(MetroBarDC提供)

華府 捷運 地鐵

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