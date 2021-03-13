可負擔房需求緊張 大華府2030前須建37萬套公寓

大華府在2030年前共需修建37萬5000套公寓，才可解決低收入群體的住房問題。(記者張筠 / 攝影)

大華府 各地政府近年來不斷推行可負擔住房(affordable housing)計畫，「都市研究中心」(Urban Institute)近期研究顯示，大華府在2030年前共需修建37萬5000套公寓，才可解決低收入 群體的住房問題，仍有很長的路要走，需求緊張，多數地區增建數量也未達標，但維州 、馬州部分郡縣表現良好，近幾年可負擔住房增加迅速。

「都市研究中心」的報告指，大華府地區在2015年至2030年間需要增建37萬5000套住房，其中39%給中等收入居民，38%為可負擔住房專門提供給低收入群體，但按照此數量要求，目前大華府多數地區都未達標。

不過「非營利開發住房協會」(HAND)的研究發現，華府目前為中低收入群體開發的住房資源在大華府地區名列前茅，2019年共增建了766套可負擔房屋，是「都市研究中心」所訂目標的一倍有餘。

此外該協會也發現，維州阿靈頓郡(Arlington)和亞歷山卓市(Alexandria)、馬州蒙郡(Montgomery)等地區，給中低收入群體提供的住房資源穩步增加，雖然沒有達到「都市研究中心」要求每年建設2萬5000套房的標準，但這些地區的住房問題在近幾年得到明顯緩解。

維州勞登郡(Loudoun)也被評為大華府發展最快的地區之一，郡府也將住房資源列為城市發展的優先項目；維州威廉王子郡(Prince William)過去三年的平均房租上漲10%，目前郡府也在致力從法律法規層面解決可負擔住房問題；馬州喬治王子郡(Prince George)在擴展住房資源方面也有綜合計畫及具體目標。