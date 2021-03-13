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馬、維州部分公校今秋恢復1周5天實體課 師：混合教學更費力

記者張筠／維州報導
大華府部分公校系統宣布今秋恢復「一周五天實體課」。(美聯社)
大華府部分公校系統宣布今秋恢復「一周五天實體課」。(美聯社)

華府部分公校系統近日宣布今秋恢復「一周五天實體課」的計畫，包括馬州最大的蒙郡公校(MCPS)以及維州阿靈頓公校，但仍須戴口罩並保持距離；目前大華府多數公校已分階段恢復部分實體課，實行網課與實體混合教學，但有教師稱，混合教學更費力，很難兼顧現場和線上的學生需求。

蒙郡公校教育總監史密斯(Jack Smith)11日宣布，該公校計畫2021-2022學年開始恢復正常教學，讓學生一周五天上實體課，師生仍須遵守口罩令、勤洗手。

史密斯表示，公校雖然極力推進正常教學，新學年仍會提供網課選項，讓有特殊需求或顧慮的家庭安心學習；公校官員仍在協商新學年的開始和結束日期，一種方案為2021年8月30日至2022年6月14日，另一方案為2021年9月8日至2022年6月21日。

維州阿靈頓公校也有相似目標，計畫從秋季開始提供一周五天實體課的選項，同時保留全網課選項。

維州費郡公校(FCPS)的中文教師王伊時本周返校第一周，「從前期準備到真正回到教室，整個過程充滿各種瑣碎事務」，除了中午要犧牲休息時間管理學生用餐，確保學生遵守防疫指南，返校教師在教學中還要照顧線上學生，「教學精力和注意力有限，有時候光顧回答現場學生的問題，就會忘記照顧線上同學的需要」，她表示，混合教學的效率遠不如單純的網課或實體課，「若遇到技術問題就更麻煩」，且學生剛返校也容易忽略課堂紀律，「師生要適應的方面太多。」

公校 維州 華府

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