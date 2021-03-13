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馬州蒙郡餐館堂食限令 延長2周

記者張筠／馬州報導
蒙郡餐館堂食客容量在26日前仍不得超過25%，但室內外聚會人數上限從12日起稍微放寬。(美聯社)
蒙郡餐館堂食客容量在26日前仍不得超過25%，但室內外聚會人數上限從12日起稍微放寬。(美聯社)

馬州12日開始鬆綁防疫限制，但部分郡市因疫情未緩解決定不跟隨州府進度，蒙郡12日更通過新規，決定將餐館堂食客容量不得超過25%的限制延長兩周，但室內外聚會人數上限稍微放寬，零售店、健身房、美甲美髮店等商家的客容量可達25%，宗教場所可達50%。

馬州12日取消餐館室內外用餐、零售商店、宗教場所、健身房等商家的人數上限，但要求民眾繼續戴口罩防疫，蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)曾批評州長霍根(Larry Hogan)的鬆綁計畫操之過急，恐怕會導致疫情反彈，表示蒙郡不會同步州府計畫。

蒙郡郡議會12日通過新規，決定將餐館堂食的25%客容量限令至少延長至26日，屆時若疫情好轉且變種病毒沒有擴散，餐館堂食可開放至50%。

雖然郡府對餐館嚴加控制，新規則放寬了對部分商業和民生活動的限制，零售店、健身中心、美甲美髮店可在客容量不超過25%的情況下營業，宗教場所可達50%；此外室內聚會可達十人，室外50人，青年運動團隊能在獲得郡府許可的情況下豁免，人數可超過50人。

蒙郡郡議會12日通過的新規立即生效，內容還包括解除對自助餐廳的限制，允許商場內的美食廣場(food court)重開，並開放餐廳在夜間銷售酒精飲品。

艾瑞克提醒民眾繼續謹慎防疫，若疫情好轉，26日起電影院、博物館等文娛場所也可在客容量25%的條件下開放，其他零售店也可放寬至50%。

蒙郡此前是馬州疫情最嚴重的地區之一，在去年冬季疫情高峰後，疫情數據居高不下，郡府也一直採取保守、嚴格的防疫措施，在商家重開方面始終晚於大華府其他郡市，不過近日隨著疫苗工作的推進，蒙郡陽性檢測率已降至2.8%。

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