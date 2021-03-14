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脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談頸椎椎間盤突出

本報華府訊
脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師
脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解頸椎椎間盤突出的症狀、成因及治療。

頸椎椎間盤突出整個間盤突出症發病率的10%，是頸椎椎間盤向後推出，壓迫到頸部神經而引起的痛症。患有頸椎椎間盤突出症，初期主要是頸部出現痛症，因間盤突出導致頸部神經受到極度壓迫，神經所在的後頸、肩膀和胳膊部位會出現麻木感或痛症。而且嚴重時神經會變得遲鈍，感覺神經會出現異常，像是在觸摸別人的肌膚，胳膊肌肉也會出現無力。

頸部周邊的神經，特別是分佈在肩膀、胳膊、手尖的神經很多，出現間盤疾病時，不僅脖子疼，肩膀和胳膊部位也會同時疼痛，因此大多數情況下會認為這是單純的肌肉痛、凍結肩、筋膜痛症候群等，僅僅治療肩膀和胳膊痛症，而錯過了頸椎間盤的治療時期。胳膊麻木或肩膀痛症持續1周以上的話，就應該疑似為頸椎椎間盤。但與頸椎椎間盤突出區分開來的疾病是因肩膀關節異常導致的痛症，這種情況下從某種程度上可通過活動肩部關節來區分。不同在於頸椎椎間盤突出症的話，抬起胳膊時神經肌肉的緊張會得以緩解，痛症減輕。而肩部疾病的情況，抬起胳膊時痛症會加重。

正常的頸椎(頸骨)呈C字曲線形，而因不良的生活習慣和外傷導致正常的C曲線變形的話，發生頸椎椎間盤突出的可能性就會很大。頸骨變形的代表典例是一字頸，也就是頭部負重向頸部集中，加速頸椎椎間盤的老化，從而引發頸椎椎間盤突出。引起頸椎椎間盤突出和一字頸的原因主要有因事故的外部衝擊而導致的頸骨和頸椎關節受損、長時間將頭和脖子前伸的習慣、伸脖子看顯示器的習慣、使用高枕頭睡覺等等。正如前面所提到的，將頭過於向前伸的生活習慣會導致頸部和肩部肌肉變得緊張，誘發頸部、肩膀部位的痛症、慢性疲勞和頭痛等，導致頸骨的正常C字曲線變形，頸部曲線向前彎曲，會變形為一字頸和龜頸。這種不正常的頸部曲線，總有一天會成為引發頸椎椎間盤突出症的主要原因。

出現頸椎椎間盤突出症時，需要注意的是若放置不理，則會導致脊椎受損，有可能引起全身麻痹。因此疑似為頸椎椎間盤突出症的話，一定要去醫院接受專業檢查和治療。也有人認為頸椎椎間盤突出症一定要做手術，很多情況下拒絕去醫院治療，從而導致錯過了適當的治療時機。

頸椎椎間盤突出是可以預防的疾病。為了預防頸椎椎間盤突出症的發生，重在平時養成良好的坐姿，經常做做簡單的伸展活動。通過經常前後左右活動頸部，放鬆頸部凝聚的肌肉，儘量減少壓力。工作上經常使用電腦的情況下，要將顯示器的高度與眼部高度調節一致，儘量避免低頭，讓脖子保持舒適的角度，抬頭坐直，養成良好的坐姿。睡覺時不要在椅子上睡，枕頭要低，改變生活習慣，以放鬆後頸和肩部凝聚的肌肉。除此之外經常做強化頸部肌肉的運動也對預防頸椎椎間盤突出有幫助。如低頭後慢慢再抬起向後仰起，用手從左到右活動頭部肌肉等運動。

患有頸椎椎間盤突出症的患者，一般初期2~3個月做一次定期檢查來進行管理，平均一年做一次X-ray或MRI來進行精密檢查，也是預防頸椎椎間盤突出的好方法。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD  20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。

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