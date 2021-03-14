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學佛一年令腸癌晚期復發患者重獲新生

本報華府訊
大華府觀音堂
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以下是胡同修分享，學佛一年令腸癌晚期復發患者重獲新生。

我是胡同修，是一名中晚期腸癌患者，2019年6月癌症復發，病情危急。幸運的是半年後我得聞佛法，開始修學心靈法門，運用‌“三大法寶”，不到一年的時間，身體就奇跡般地好轉。感恩觀世音菩薩慈悲救度！

2017年6月，我突然得病，確診為結腸癌中晚期，手術後做了十二次化療，非常痛苦。更不幸的是2019年6月腸癌復發了，我想保守治療，但醫生說不行，無奈我又做了第二次手術。術後醫生讓我繼續化療，我不想做，勉強堅持到2019年底，我身體出現嚴重貧血症狀，到醫院檢查，癌細胞已轉移到肝臟、盆腔等部位，醫生說不能做手術了，只能化療，而且不一定有效果。在這危急的時候，我外甥女唐師兄介紹我結緣心靈法門，她說念經文組合小房子很靈驗，有觀世音菩薩保佑，她雖然修學的時間不長，但已經受益了！

當時我想既然醫生已救不了我，那我只有誠心念經試試，求觀世音菩薩慈悲救我。2020年初，我正式開始念經，念小房子，並向觀世音菩薩許願：初一十五吃素，終生不殺生，不吃活海鮮。2020年內念800張小房子給要經者，放生5000條魚，並且要現身說法，度有緣眾生。

許願後我一邊努力念經，放生，一邊配合醫生進行化療，我問醫生要做多少次，醫生說可能需要一直做下去。

我一共堅持做了八次化療，化療期間人很難受，到7月份我決定停止化療。8月份做了CT檢查，結果驚喜地發現肝臟上腫塊沒了，腸道裡的腫塊也消了三個，其他化驗指標也正常了。醫生很高興，說我的治療效果很好，比她們預料的要好很多，我非常高興，我知道是大慈大悲的觀世音菩薩保佑我了！

從2020年初到年底，我一共念了809張經文組合小房子，許願放生的5000條魚也早已放完，並一直在堅持繼續放。自從許願念經放生後，我身體感覺舒服了，除了每次做化療那四天嘔吐外，其他時間一切正常。從七月份停止化療後，我每個月複查血液指標都正常。十月份驗血，癌胚抗原已從發病時的18點多降到了0.92，很正常，同時我原來乙肝表面抗原是陽性，這次檢查竟然轉陰了！另外，我生病後一直很瘦，現在體重也由90斤增加到了110斤，這是前所未有的。現在人家都說我臉色很好，白裡透紅，根本不像癌症病人，好像又恢復到生病前的樣子了。

2019年6月癌症復發時，醫生曾說我已是結腸癌第四期，最多活20個月。但是我學心靈法門後，身體好了，人也有勁了，現在每天念經念小房子，念《白話佛法》，經常去放生，天天忙碌充實，法喜充滿，感覺自己重獲新生。在治療期間我也經常向病友們介紹心靈法門的靈驗，我還給廣西的姐姐結緣了佛書，現在我姐也信佛學佛了。2020年12月我再次去醫院複查，CT和驗血指標報告仍然正常。

非常感恩觀世音菩薩給了我第二次生命，感恩師父創建了這麼好的法門，感恩各位師兄們對我的無私幫助，我已堅定信心，今生今世要永遠跟隨南無大慈大悲觀世音菩薩和師父學佛念經，修心修行永不退轉，做觀世音菩薩的千手千眼多度有緣人，把這麼好的法門多多地向身邊的人介紹。我要努力運用“四大法寶”改變命運，努力規範自己的言行，做一名精進學佛念經的佛弟子。

感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩！感恩龍天護法菩薩！感恩恩師盧軍宏台長！感恩師兄們隨緣閱讀！如果我在分享的過程中有不如理不如法的地方，還懇請南無大慈大悲觀世音菩薩原諒，請師兄們批評指正。我自己的業自己背，不讓師父背，不讓閱讀的師兄們背。 (胡同修分享 2021-01-31)

華府觀音堂位於大華府地區馬里蘭州蒙郡銀泉鎮市中心，交通方便，停車方便，距離Bus站走路3分鐘左右，距離地鐵站（紅線）走路15分鐘左右。大華府觀音堂對面就是Public Parking，周末、假日和晚間免費停車。大華府觀音堂地址如下：1111 Spring Street, Suite 301, Silver Spring, MD 20910，電話: 301-683-8831，240-621-0416。因為疫情關係，大華府觀音堂暫不對大眾開放，雖然如此，仍舊如以往一樣，會透過電話和視訊解答佛友的諮詢及經書結緣！歡迎大家參加週末網絡共修！

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。

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