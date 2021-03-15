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天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe 憑世界周報廣告到店消費 即免費贈送珍珠奶茶一杯

任珊珊
天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe提供出爐麵包，精美蛋糕，精品咖啡，特色飲品。
天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe提供出爐麵包，精美蛋糕，精品咖啡，特色飲品。

本報華府訊 位於馬州Rockville的天一烘焙坊Bread Corner，專營台港麵包、中西式生日蛋糕、珍珠奶茶及各式糕點。天一烘焙坊自設工場，設備專業齊全，每天製作新鮮出爐的麵包，清潔衛生。麵包糕點品種極多，不同口味可供選擇，而且每天新鮮出爐，麵包鬆軟香口，糕點美味可口，加上包裝精美衛生，怪不得多年以來，顧客口碑極佳，每天來惠顧的客人駱驛不絕，不但是馬州的居民喜歡，就連遠至加州、維州的居民也稱讚不已。 位於馬州Rockville的Teamania Bakery & Cafe，專門提供高品質麵包及蛋糕，創新獨特。Teamania的麵包蛋糕，每天都是在店內工場新鮮製造，非常衛生健康。麵包是中西結合，利用自家長時間發酵fruit starter，製作出有特別風味的麵種，低糖低油製造，低油脂及低含糖量，不但非常健康，而且口感極佳，絕對能迎合現代追求飲食健康的您。Teamania的精品咖啡採用意大利名牌咖啡illy，香味濃郁，不同口味可供選擇。Teamania也提供現時當紅的各式水果茶、奶茶、熔岩流茶等，每一杯飲料都是現場泡製，獨特美味。此外，Teamania推出美味的Steam Bun及Poke Bowl，有多種不同口味可供選擇 (詳情請瀏覽weteamania.com)，豐盛美味，是午餐及晚餐的首選。

疫情期間，天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe採取嚴謹的防疫措施，保證安全衞生，讓大家吃得放心。好消息! 天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe為大家抗疫加油打氣，憑世界周報上廣告到店消費，即免費贈送珍珠奶茶一杯，有效至3/31/2021止，萬勿錯過!天一烘焙坊及Teamania Bakery & Cafe很受大家的歡迎和愛戴，在網上的Yelp.com內便知其受歡迎的程度，歡迎瀏覽客戶的評語。天一烘焙坊Bread Corner地址:591 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850，電話: 240-328-6547，網址: bread-corner.com，營業時間: 週一至日 9am-8:30pm (週二公休)。Teamania Bakery & Cafe的地址:130 Rollins Ave., Suite B, Rockville, MD 20852，電話:240-669-9198，網址: weteamania.com，營業時間: 週一至四 9:30am-7pm (週二公休)，週五、六9:30am-8pm。

馬州 咖啡 加州

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