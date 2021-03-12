大華府逼80℉引火災威脅 冷鋒12日過境

大華府 本周以來氣溫持續回暖，11日下午最高溫 直逼華氏80度，儘管春風拂面、晴空萬里，但也有一個多星期未逢甘霖，導致土壤異常乾燥，引得國家氣象局(National Weather Service)發布警惕火災的紅色警報；不過12日(今)上午冷鋒過境，可能帶來大華府自3月1日以來的首場降雨和降溫。

11日是大華府地區連續三天氣溫超過華氏70度，雷根國際機場 當日最高溫華氏78度，上一次出現如此高溫還是1967年，杜勒斯國際機場則有華氏77度，上一次達到如此高溫是1990年。

由於氣溫增加、濕度降低，又久未下雨，本地異常乾燥也引發森林或灌木叢火災的危險，國家氣象局11日發布紅色警報，持續到下午6時。

氣象局建議不要在戶外燃點物品，因為火勢可能很快擴散，變得不受控制，同時在操作設備時，也要注意高溫和靜電火花，更要避免在荒地或林野間吸菸；馬州和維州法律均禁止下午4時之前在戶外燃燒物品，西維州則不得於下午5時之前在戶外燃燒物品。

不過氣象預報顯示，持續乾燥的天氣到11日晚間好轉，氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，溫暖豔陽的周四過後，當晚即轉向多雲天氣，冷鋒在12日上午抵達，但這股冷鋒濕度較低，即便下雨，也只能稍微改善乾燥。

他表示，本周末又將迎回乾燥天氣，但氣溫是典型的早春3月氣溫，最高溫華氏4、50度。