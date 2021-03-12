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全美10大都會疫期工作損失 華府最少

記者羅曉媛／華盛頓報導

華盛頓都會區政府議會(COG)匯總全美十座最大都會城市的疫情期間失業數據指出，華府都會區損失的工作最少，截至去年底也已恢復損失工作崗位的五分之三，而在因疫失業的行業中，休閒與接待服務業者(leisure and hospitality)受影響最大，其次是住宿、食品服務、教育和健康服務行業。

COG表示，去年3月至4月間，大華府都會區損失超過30萬的非農業工作崗位，比十年前整個經濟大蕭條時期損失的崗位都多；而同期紐約都會區損失近180萬工作崗位，洛杉磯失去近90萬工作崗位。

COG社區規劃與服務主任德加丁(Paul DesJardin)指出，大華府都會區截至去年12月，早先失去的工作崗位已恢復五分之三，約18萬工作崗位，但在某些行業損失仍在繼續，例如受疫情打擊最大的休閒與接待服務業，其次是住宿行業、食品服務、教育和健康服務。

德加丁說，最新數據顯示本地失業率約為5.5%至5.6%，已是去年此時的一半；他表示，華府都會區的失業率通常比全美失業率低1%，就業增長率通常比全美平均水平高1%，「當時我們的失業率翻了三倍，一個月之內從3%漲到10%，不過還是比全美失業率低至少5%。」

儘管失業率在好轉，但可負擔住房將是疫情之後的一個持續挑戰；新住房許可的數量在2019至2020年間，從每年2萬2000個減少到每年2萬1000個，遠沒達到COG根據本地不斷擴張的職場需求設定的每年3萬2000個的目標。

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