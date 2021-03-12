馬州多郡鬆綁商家客容量 蒙郡：為時過早

喬治王子郡放寬商家客容量限制至50%，包括餐館堂食、電影院、健身房、宗教場所等，室內聚會不超過20人，戶外聚會不超過50人。（記者張筠／攝影）

馬州 12日(今)起鬆綁部分防疫限制，早先疫情 較嚴重的喬治王子郡(Prince George’s County)11日宣布從12日下午5時起，放寬商家客容量限制至50%，包括餐館堂食、電影院、健身 房、宗教場所等，室內聚會不超過20人，戶外聚會不超過50人。

馬州州長霍根(Larry Hogan)本周稍早宣布從12日下午5時起，取消餐館室內外用餐、零售店、宗教場所、健身房等商家的人數上限，但仍要戴口罩、保持距離；安奧蘭多郡(Anne Arundel County)、哈維郡(Howard County)等郡市與州政府同步鬆綁措施，但蒙郡(Montgomery County)稱為時過早，恐又致疫情高峰。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)11日表示，該郡是馬州疫情較嚴重地區，防疫與鬆綁進度不能完全與州府一致，不過近期疫情數據改善，陽性檢測率從上個月的7%降至4.6%，感染率小於一，超過一半的醫院病床未使用，全郡醫院病患僅8%為新冠患者，因此也準備好緩步鬆綁，不過郡政府也提醒謹慎防護，否則疫情仍會反彈。

喬治王子郡截至本周已有10萬人接種至少一劑疫苗，其中近5萬人打完兩劑；該郡的大型接種站Sports and Learning Center因需維護，12日至28日暫關，在此期間不接受任何預約。

弗雷德瑞克郡(Frederick County)也與州府一同鬆綁，但保留了部分限制，包括室內外活動、慶祝人數不得超過25人，健身房、水族館等機構客容量不超過25%，婚禮客容量不超過50%，且不得提供自助餐點。