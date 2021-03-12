華府下周恢復停車執法 首周先警告22日起開罰

華府15日開始恢復部分停車執法，包括學區、商家卸貨區等地方的停車管理。（記者張筠／攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)11日宣布從下周一(15日)開始恢復部分停車執法，重點包括學區內違規停車、車輛搶占人行道或自行車道、非商業車輛違規停在卸貨區等，公眾將有一周適應時間，15日至19日僅給違規車輛警告，不罰錢，22日開始將開罰單。

去年新冠疫情 爆發後，華府為支援商家外送、外賣，並減少公眾疫情期間的負擔，曾取消多數停車執法，此舉也導致市府稅收大減；包瑟表示，隨著疫苗 接種提速，市內經濟、民生、教育等活動陸續恢復，公眾出行頻率增加，部分地區的車輛違規也增多，為確保活動有序和交通安全，市府15日起恢復停車執法，下周也計畫鬆綁防疫限制。

包瑟說，近日許多學校已恢復實體課，市府將重點抓學校附近的違規停車，恢復路邊商家卸貨區的執法，嚴查大型(長22呎以上)車輛在學校、宗教場所、娛樂場所附近的違規情況，並禁止車輛違規停在自行車道、人行道或消防通道。

為給公眾適應時間，華府在15日到19日只給違規者發警告、不罰錢，從22日開始，違規停車將收到25元罰單。

華府仍有多項交通執法暫不恢復，包括車牌和質檢(inspection)過期、停車超時、停車許可證過期等，上述情況暫時不會被懲處，但市府也呼籲公眾遵紀守法，確保道路安全，保持良好駕駛習慣。

華府衛生官員11日也引述聯邦疾病防治中心(CDC)指南，表示已完成疫苗接種者在室內見面可不戴口罩、不保持距離，與未接種疫苗且低風險的同住者(single household)接觸時也可不戴口罩、不保持距離；此外，已完成疫苗接種者若接觸了確診群體但沒出現症狀，也可不隔離或接受檢測。