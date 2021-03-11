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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

2300國民兵駐華府至5/23 官民意見不一

記者張筠／華盛頓報導
國防部將讓近2300名國民兵駐守華府至5月23日。（記者張筠 / 攝影）
國防部將讓近2300名國民兵駐守華府至5月23日。（記者張筠 / 攝影）

國防部同意讓近2300名國民兵(National Guard)駐守華府至5月23日，因應極端分子對國會大廈及議員的威脅；但大華府官員和公眾對此意見不一，有人稱安保措施遠高於隱患，是資源浪費，也有觀點認為對日常生活影響不大，不是很關心。

今年1月國會暴動後，大量國民兵駐守華府，拜登總統順利就職後，仍有5100名國民兵留守，原定本月12日撤離，但上周有民兵團體揚言再度攻擊國會，國會警察立即申請延長國民兵駐守，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)9日批准，將讓近2300名國民兵駐守華府至5月23日。

但此事引發爭議，部分官員指國民兵留在華府影響民眾正常生活，有礙觀瞻、可能造成不必要的恐慌，防護大於隱患也致資源浪費；國防部發言人柯比(John Kirby)回應，國民兵駐守華府的關鍵是協助地方執法部門維安，彌補國會和華府的警力缺口，掃除地方政府及公眾的顧慮，不僅僅是根據聯邦政府的風險評估；國防官員也質疑國會警察是否已嘗試其他維安方法向聯邦政府申請更多安保資源。

H街居民昆西(Mary Quincy)認為這對日常生活影響不大，她說，疫情一年以來，她外出時間大減，出門也是購買生活用品或運動等有「明確目的」，不像以前在外閒逛，「相對極端分子，病毒帶來的不安更多。」

國會附近有商家表示，國民兵駐守讓他們更安心，作為回報他們也會主動提供物資，就算免費提供食物，也更有工作動力，感覺更融入社區，不僅是支持聯邦執法人員的工作，更為華府的安全獻力。

國防部將讓近2300名國民兵駐守華府至5月23日。（記者張筠 / 攝影）
國防部將讓近2300名國民兵駐守華府至5月23日。（記者張筠 / 攝影）

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