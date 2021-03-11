維州拚夏天普及接種 3個月內再增13個大型疫苗站

維州未來三個月內將再增13個大規模疫苗接種站，目標是今年夏天全民普及疫苗。（記者張筠 / 攝影）

疫情 滿一年之際，維州 州長諾譚(Ralph Northam)本周公布「向前進」(forward progress)計畫，未來三個月將再增13個大規模疫苗 接種站，爭取在夏天實現全民普及疫苗；州府並呼籲公眾積極接種疫苗，謹慎防範變種病毒。

諾譚說，上周日是維州首現新冠病例的一周年，本周日則是首例新冠死亡的一周年，州府近期將增設13個大規模接種站，雖沒到「體育場的規模」，但也能在單日施打數千人；第一批開放的三個接種站位於Portsmouth、Danville和Petersburg。

維州應急管理部門主任布朗(Curtis Brown)說，這13個大型接種站的選址是根據各地資源分配、人口密度、疫情嚴峻情況等因素綜合評估確定，未來三個月內將全部投入使用，都與私人合約商(private contractor)和州府運營的組織合作，包括維州國民兵和醫療後備團(Medical Reserve Corps)，想要接種疫苗的民眾需通過州政府的預約系統註冊；疫苗資源供應充足後，維州也將設立「得來速」(drive-through)接種站。

諾譚表示，儘管各地疫苗資源供不應求，但仍有許多符合優先施打資格的民眾沒有回應州府專員的通知，錯過第二劑接種機會或浪費了接種名額，他呼籲公眾積極上網(https://bit.ly/38sjKpX)預填信息，一旦有接種名額，即可收到州府通知，提高疫苗接種效率。

維州現處1B階段，即65歲以上居民可接種，維州已接種新冠疫苗的人口占比在全美排第六，有18%的人口至少接種一劑疫苗；諾譚說，原先州府目標是一天打2萬5000劑，現在日均施打約5萬1000劑；他也呼籲各地公校恢復實體課，目前全州40%的公校教職已完成疫苗接種。