「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程
馬州蒙哥馬利布萊爾高中(Montgomery Blair HS)的錢承磊(Timothy Qian)，是馬州唯二入圍雷傑納隆科學獎決賽的華裔學生之一，年僅18歲的他聚焦量子力學，研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，實現字段屬性(Field Properties)的最優化測量。
錢承磊出生於加州，父母來自中國，父親精專工程，母親有生物學研究背景；他從小受到薰陶也培養出鑽研的熱情，從中學開始接觸較深入的科學研究，在導師的帶領以及父母、兄長的鼓勵下，發現自己在計算機科學和物理方面有濃厚興趣，因此踏上這條探索科學的道路。
談及此次競賽的研究，他表示，一般的測量方法中，傳感器所處的位置場域數據多是單獨測量，計算時可能存在誤差，他的研究即是針對傳感器之間的量子相關性，將測量結果組合起來，從而減小誤差，提高計算精度。
錢承磊說，他的研究雖然偏理論，但實際應用也很廣泛，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域，這也是他研究的熱誠所在。
研究過程也有許多艱辛，「最大的困難是要做很多背景學習，付出很多時間」，錢承磊研究的領域對數學的要求很高，「最辛苦的時候每天花八個小時找資料，閱讀大量文獻，推演公式等，強化自己的理論知識。」
不過他也很享受探索的過程，每一點進步都令他振奮，過程中也和很多老師、同學交流，讓他在學術和生活方面都有成長，對時間的管理也更精進，「經常在校車上完成學校作業，回家就能做研究，發展其他的興趣愛好」；錢承磊不僅在學術上頗有成就，也是本地青年樂團成員，「每天花一小時投入樂團練習，既是放鬆也是享受。」
雷傑納隆科學獎素有「少年諾貝爾獎」之稱，入圍決賽的前40名學生每人至少獲得2萬5000元獎學金，他們將於14日在線上活動展示研究作品，並與頂尖科學家對話；前十名將於3月17日在線上直播典禮揭曉，獎金從4萬元到25萬元不等。
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