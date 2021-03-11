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「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

記者張筠／馬州報導
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

馬州蒙哥馬利布萊爾高中(Montgomery Blair HS)的錢承磊(Timothy Qian)，是馬州唯二入圍雷傑納隆科學獎決賽的華裔學生之一，年僅18歲的他聚焦量子力學，研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，實現字段屬性(Field Properties)的最優化測量。

錢承磊出生於加州，父母來自中國，父親精專工程，母親有生物學研究背景；他從小受到薰陶也培養出鑽研的熱情，從中學開始接觸較深入的科學研究，在導師的帶領以及父母、兄長的鼓勵下，發現自己在計算機科學和物理方面有濃厚興趣，因此踏上這條探索科學的道路。

談及此次競賽的研究，他表示，一般的測量方法中，傳感器所處的位置場域數據多是單獨測量，計算時可能存在誤差，他的研究即是針對傳感器之間的量子相關性，將測量結果組合起來，從而減小誤差，提高計算精度。

錢承磊說，他的研究雖然偏理論，但實際應用也很廣泛，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域，這也是他研究的熱誠所在。

研究過程也有許多艱辛，「最大的困難是要做很多背景學習，付出很多時間」，錢承磊研究的領域對數學的要求很高，「最辛苦的時候每天花八個小時找資料，閱讀大量文獻，推演公式等，強化自己的理論知識。」

不過他也很享受探索的過程，每一點進步都令他振奮，過程中也和很多老師、同學交流，讓他在學術和生活方面都有成長，對時間的管理也更精進，「經常在校車上完成學校作業，回家就能做研究，發展其他的興趣愛好」；錢承磊不僅在學術上頗有成就，也是本地青年樂團成員，「每天花一小時投入樂團練習，既是放鬆也是享受。」

雷傑納隆科學獎素有「少年諾貝爾獎」之稱，入圍決賽的前40名學生每人至少獲得2萬5000元獎學金，他們將於14日在線上活動展示研究作品，並與頂尖科學家對話；前十名將於3月17日在線上直播典禮揭曉，獎金從4萬元到25萬元不等。

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