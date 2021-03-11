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TJ高中新錄取標準涉歧視亞裔 社區團體告上聯邦法院

記者羅曉媛／維州報導
社區團體「Coalition for TJ」在聯邦法院對費郡公校系統和學區總監提告，控訴改革錄取歧視亞裔。(Coalition for TJ提供)
社區團體「Coalition for TJ」在聯邦法院對費郡公校系統和學區總監提告，控訴改革錄取歧視亞裔。(Coalition for TJ提供)

北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜(簡稱TJ高中)改革錄取標準再招挑戰，由家長、學生和居民組建的社區團體「Coalition for TJ」，10日在聯邦法庭提告，控訴費郡公校系統(FCPS)及學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)改革TJ錄取歧視亞裔，是故意為了減少亞裔學生人數。

「Coalition for TJ」10日透過律所太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)在維州東區聯邦地區法院(US District Court for the Eastern District of Virginia)提交告訴，指FCPS近期改革TJ錄取標準，移除不計種族因素的標準化入學考試等改變，是特意為了減少亞裔學生占比，以實現通過占比體現代表制的種族平衡(racial balancing)。

該基金會的律師韋克斯(Erin Wilcox)說，TJ過往的錄取標準是不看種族的，但如今這一種族平衡的作法，違反了憲法第14修正案的平等保護條款，而把種族置於學生的個人才能與能力之上費郡公校也是在否認學生的平等保護權。

訴訟指，FCPS的教委還稱TJ「亞裔學生占多數」的文化對非裔學生有害，反覆用「TJ的有害文化」形容帶有種族主義色彩的亞裔家庭「虎媽」刻板印象，以及所謂「亞裔反非裔」的刻板印象。

「Coalition for TJ」表示，西語裔和非裔學生錄取少的原因在於教委無能，未能從人才培養管道上給這些學生足夠幫助，反倒寄望透過煽動對亞裔的仇恨、減少亞裔學生人數來解決問題，不是正確之道。

FCPS回應訴訟說，費郡公校及教委致力於讓所有學生有機會實現潛能，也正因此，才會積極支持移除困擾不同社會經濟背景學生的歷史障礙和不平等，同時也保證TJ保持較高學術標準。

TJ高中已採用去年底通過的「綜合評估」錄取方案，即免入學考試、申請費和教師推薦信，申請人須提交STEM類短論文和「學生肖像單」等資料，TJ高中將給費郡各初中前1.5%的八年級學生申請資格，名額按學校分配。

北維州明星高中TJ改革錄取標準惹議，引官司不斷。(記者羅曉媛/攝影)
北維州明星高中TJ改革錄取標準惹議，引官司不斷。(記者羅曉媛/攝影)

亞裔 公校 非裔

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