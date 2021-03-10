疫情緩解擁堵 大華府交通延誤少77%

大華府都會區的交通擁堵因疫情改善，交通延誤減少77%。(記者羅曉媛/攝影)

交通數據公司「Inrix」9日發布最新報告指出，受疫情 「影響」，大華府 都會區的交通擁堵改善，已跌出全美最堵都會的前十，過去一年交通延誤更減少77%，為全美各大都會 城市最大降幅。

Inrix發布「2020全球交通評分」報告顯示，2019年排在全美最堵都會區第五的大華府都會區，2020年已跌出前十，排名全美最堵都會區第12；大華府駕駛人去年因交通擁堵耽誤的時間為平均29小時，全美為平均26小時，均低於2019年的平均99小時；此外，堵車給全美駕駛人造成的經濟損失為平均每人394元，而在大華府都會區，則是平均每人損失428元。

Inrix的交通分析師匹舒(Bob Pishue)指出，疫情期間都會城市的交通擁堵減少並不意外，但大華府都會區的降幅最大，交通延誤減少77%，其中遠程上班是主因，減少了從馬州和北維州前往華府市中心上下班的車流，同時也因上班形式改變，將車輛更平均的引向其他地區。

但在堵車減輕的同時，大華府都會區的車流也在「提速」；Intrix指，上下班時段華府車流的平均時速為29哩，遠高於2019年的時速18哩；而在市中心路段的時速增至14哩，2019年則是10哩。